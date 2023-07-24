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Магнитные бури в августе 2023

Узнайте, какого числа ожидать магнитную бурю в августе.

Автор: Сайко Леся
Магнитные бури в августе 2023
Магнитные бури в августе 2023
freepik.com

В августе 2023 года ожидается три магнитные бури. Чтобы узнать об этом подробней, читайте ниже в материале.

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Отметим, что магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание. 

Магнитные бури в августе 2023 года: даты

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В августе 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. 

  • С 2 по 4 августа — первая сильная магнитная буря.
  • С 16 по 17 августа — двухдневная магнитная буря.
  • С 18 по 20 августа — мощная магнитная буря.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

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Теги:
магнитная буря, что делать в магнитные бури, магнитные бури

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