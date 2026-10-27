Магнитные бури в ноябре 2026: чего ждать от солнечной активности

Автор: Мельник Анна

Ноябрь обещает быть достаточно спокойным месяцем с точки зрения геомагнитной обстановки. Серьёзных штормов не ожидается, однако в отдельные дни возможна лёгкая активность, к которой стоит подготовиться чувствительным людям.

Прогноз магнитных бурь в ноябре 2026

1 ноября: ожидаются незначительные остаточные колебания до 4 баллов (возбуждённое состояние магнитосферы) после активности конца октября.

ожидаются незначительные остаточные колебания до 4 баллов (возбуждённое состояние магнитосферы) после активности конца октября. 2–5 ноября: магнитное поле вернётся в стабильное и комфортное состояние (K-индекс 2–3).

магнитное поле вернётся в стабильное и комфортное состояние (K-индекс 2–3). 6 ноября: вероятен короткий локальный всплеск активности на Солнце, который не перерастёт в полноценную бурю.

вероятен короткий локальный всплеск активности на Солнце, который не перерастёт в полноценную бурю. 7–30 ноября: наступит длительный период затишья с благоприятным геомагнитным фоном.

Стоит помнить, что прогнозы ученых могут меняться в зависимости от ситуации на Солнце и воздействия солнечных вспышек на атмосферу Земли.

Как минимизировать влияние геомагнитных колебаний на здоровье

В периоды повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди нередко сталкиваются с бессонницей, повышенной тревожностью, раздражительностью и эмоциональным истощением.

Снизить нагрузку на организм помогут следующие рекомендации: