Автор: Сайко Леся

Магнитные бури в сентябре 2026 года: календарь опасных дат и простые правила защиты

Начало осени приносит с собой не только смену погоды, но и изменение геомагнитной обстановки. По данным центров космической погоды, сентябрь 2026 года пройдет без экстремальных геоштормов, однако метеочувствительным людям стоит приготовиться к нескольким периодам повышенной солнечной активности.

Календарь геомагнитной активности на сентябрь 2026 года

1–3 сентября: Спокойный фон (геомагнитный штиль) — Стабильное самочувствие. Идеальное время для плавной адаптации к началу осени.

— Стабильное самочувствие. Идеальное время для плавной адаптации к началу осени. 4–5 сентября: Слабые колебания (до 3 баллов) — Легкая усталость, небольшое снижение концентрации внимания, фоновая сонливость.

— Легкая усталость, небольшое снижение концентрации внимания, фоновая сонливость. 10–12 сентября: Умеренная магнитная буря (4–5 баллов) — Головные боли, скачки артериального давления, повышенная раздражительность и апатия.

— Головные боли, скачки артериального давления, повышенная раздражительность и апатия. 13–24 сентября: Слабый или умеренный фон — Относительно стабильный период с небольшими кратковременными всплесками.

— Относительно стабильный период с небольшими кратковременными всплесками. 25–28 сентября: Затяжные слабые возмущения — Быстрая утомляемость, фоновое недомогание к концу рабочей недели, нарушенный сон.

Примечание: Точный прогноз геомагнитной активности формируется за 2–3 дня до солнечной вспышки, поэтому график может незначительно сдвигаться.

Как геоштормы влияют на организм

Во время магнитных бурь меняется магнитное поле Земли, что может провоцировать замедление капиллярного кровотока, изменения в вязкости крови и колебания артериального давления.

Основные симптомы: головные боли и мигрени, скачки давления (как повышение, так и резкое падение), боль и ломота в суставах и мышцах, нарушения сна (бессонница или постоянная сонливость), а также повышенная тревожность и снижение работоспособности.

головные боли и мигрени, скачки давления (как повышение, так и резкое падение), боль и ломота в суставах и мышцах, нарушения сна (бессонница или постоянная сонливость), а также повышенная тревожность и снижение работоспособности. Группа риска: люди с гипертонией, гипотонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также граждане с повышенной психоэмоциональной чувствительностью и хронической усталостью.

Простые и эффективные правила защиты в опасные дни