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Куда пропала Кэмерон Диаз, как она выглядит и чем занимается

Звезда Ванильного неба не появляется на большом экране уже 9 лет.

Автор: Дмитрий Сыч
Куда пропала Кэмерон Диаз, как она выглядит и чем занимается
50-летняя Кэмерон вопспитывает 3-летнюю дочь
instagram camerondiaz

Голливудские актеры стараются не исчезать из виду зрителей, регулярно участвуя в киносъемках. Однако есть и исключения. Среди них – Кэмерон Диас.

50-летнюю актрису последний раз видели на экранах в 2014-м году, когда она появилась в нескольких комедийных лентах. Те особой успешностью не отличились.

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В июне прошлого года вынырнуло известие, что Кэмерон получила роль в нетфликсовском фильме "Снова в деле". А в декабре ее заметили на съемочной площадке в Лондоне.

Пока зрители ждут возвращения Диаз, она иногда публикуется в инстаграме. Те, кто не следил за жизнью актрисы вне экрана, могут там посмотреть на нее и оценить, насколько она изменилась внешне.

instagram camerondiaz

instagram camerondiaz

В 2015 году Кэмерон вышла замуж за члена группы Good Charlotte Бенджи Меденна, а 3 января 2020-го (в 48 лет) родила дочь Раддикс. Поэтому она теперь знает и материнские хлопоты.

2020-й стал особенным для Диаз еще и тем, что публичная персона взялась за предпринимательскую деятельность в области алкогольных напитков. Блондинка управляет изготовлением органического вина. Также она попробовала себя на литературном поприще, издав в 2017 году свои "Книгу о теле" и "Книгу о долголетии". К тому же Кэмерон – экологическая активистка.

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Ранее мы писали, что лауреатка премии "Грэмми" Дуа Липа порадовала многолюдную аудиторию подписчиков фотографиями в полупрозрачном бюстгальтере.

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Теги:
кино, Камерон Диаз, Голливуд, Кэмерон Диас, актриса, шоу-бизнес, личная жизнь, личная жизнь звезд

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