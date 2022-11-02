Неплях поразила подписчиков своими формами в Версальском дворце – фото

Мисс Украина Вселенная продемонстрировала результаты позирования в облегающем платье, которое выгодно подчеркнуло ее грудь и ягодицы.

Неплях не впервые позирует в подобном месте в Париже

Украинская модель и блогерша Анна Неплях выгуляла приталенное платье в Париже. А именно – в Версальском дворце, который в прошлом являлся резиденцией французских королей.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" прошлась по залам, где позировала у статуй, окон и опершись на перила. Таким образом она и себя людям показала, и произведение архитектурного искусства 17-18 веков, построенное в стиле классицизма.

"В комнате, заполненной искусством, я бы все равно выбрал смотреть на тебя", – подписала галерею фотографий их виновница.

Комментаторы просто в восторге от внешности 28-летней Неплях, ее платья и Версаля. Вот некоторые их отзывы:

"Украинская Софи Лорен".

"Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такое платье?"

"Роскошная. Поделитесь, пожалуйста, где покупали это невероятное платье".

"Просто крутая. Фигура в этом платье – бомба!"

"Боже, какой вы секс".

"Как всегда роскошна".

"Роскошная роскошь".

Ранее мы писали о том, что Анна Неплях показала свои женские прелести на фоне интерьеров Парижской оперы.