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Неплях поразила подписчиков своими формами в Версальском дворце – фото

Мисс Украина Вселенная продемонстрировала результаты позирования в облегающем платье, которое выгодно подчеркнуло ее грудь и ягодицы.

Автор: Дмитрий Сыч
Неплях поразила подписчиков своими формами в Версальском дворце – фото
Неплях не впервые позирует в подобном месте в Париже
instagram neplyah

Украинская модель и блогерша Анна Неплях выгуляла приталенное платье в Париже. А именно – в Версальском дворце, который в прошлом являлся резиденцией французских королей.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" прошлась по залам, где позировала у статуй, окон и опершись на перила. Таким образом она и себя людям показала, и произведение архитектурного искусства 17-18 веков, построенное в стиле классицизма.

"В комнате, заполненной искусством, я бы все равно выбрал смотреть на тебя", – подписала галерею фотографий их виновница.

Комментаторы просто в восторге от внешности 28-летней Неплях, ее платья и Версаля. Вот некоторые их отзывы:

  • "Украинская Софи Лорен".
  • "Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такое платье?"
  • "Роскошная. Поделитесь, пожалуйста, где покупали это невероятное платье".
  • "Просто крутая. Фигура в этом платье – бомба!"
  • "Боже, какой вы секс".
  • "Как всегда роскошна".
  • "Роскошная роскошь".

Ранее мы писали о том, что Анна Неплях показала свои женские прелести на фоне интерьеров Парижской оперы.

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Теги:
фото, Париж, Франция, Версаль, платье, внешность, анна неплях

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