Как защититься от фотостарения

Автор: Мельник Анна

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом

Что такое фотостарение

Фотостарение — это структурные и функциональные нарушения в коже, вызванные многократной инсоляцией. Процесс имеет прямое отношение к оксидативному стрессу, затрагиваz в основном открытые участки тела: лицо, шею, область декольте, тыльные стороны рук.

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Многочисленные исследования показали, что проблема вызвана именно чрезмерным воздействием ультрафиолета, в том числе ожогами, перенесенными в детском и юношеском возрасте. Так фотостарение кожи из теории превратилось во вполне осязаемую угрозу для кожи взрослого человека, так как его проявления станут заметны обычно после 35-40 лет.

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом pinterest

Как происходит фотостарение

Сегодня фотостарение принято классифицировать по шкале Глогау, различающей четыре стадии увядания кожи в зависимости от возраста и проявившихся признаков. Согласно этой классификации наша кожа постепенно проходит все этапы изменений и в зависимости от состояния необходимо назначать соответствующее лечение.

Отсутствие морщин. Преждевременное фотостарение проявляется легкой пигментацией, отсутствием видимых глубоких морщин и отсутствием кератоза. Возраст от 20 до 35 лет. Фотостарение средней степени выраженности, проявляющееся формирование мимических морщин вокруг рта и глаз. Происходят выраженные изменения в пигментации кожи. Наблюдается в возрасте от 35 до 50 лет. Выраженное фотостарение характеризуется обилием морщин, видимых даже в состоянии покоя, наличием явных симптомов телеангиэктазии, а также дисхромии. Традиционно проявляется в возрасте старше 50 лет. Фотостарение крайней степени выраженности наблюдается в возрасте от 60 до 80 лет. Кожа становится желто-серого цвета, выраженные морщины появляются на всей поверхности кожи, возможно наличие предзлокачественных изменений кожного покрова.

Кто наиболее подвержен фотостарению кожи?

Чем меньше клетки кожи вырабатывают меланин, тем очевиднее склонность к фотостарению. Фактически пигмент меланин— это не что иное, как естественная защита организма от ультрафиолета.

Беречься от солнца особенно тщательно нужно в следующих случаях вне зависимости от склонности кожи к загару:

Людям со светлой кожей

Девушкам и женщинам в период гормональных изменений

Курильщикам

Поклонникам солярия

Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом pinterest

Как защититься от фотостарения

Постарайтесь сократить время пребывания на солнце в летний период с 10 до 16 часов. В это время риск получения солнечных ожогов сильно возрастает, особенно если вы находитесь под прямыми лучами. За 20–30 минут до выхода на солнце нанесите солнцезащитный крем на все открытые участки тела, включая область вокруг губ, кисти, уши и шею. Выбирайте средство с фактором защиты от солнца (SPF) не ниже 30. Обновляйте средство от УФ‑лучей каждые 120 минут пребывания на солнце. И помните, что любой состав смывается водой, так что после купания и обильного потоотделения крем нужно наносить снова. Прикрывайте голову шляпой с широкими полями, носите одежду с длинными рукавами и штанинами или подолом. Можно выбрать просторные варианты из лёгких тканей, в которых не будет жарко. Добавьте в диету больше овощей, ягод и фруктов: например, бета‑каротин и ликопин помогают уменьшить повреждения клеток от УФ‑излучения, увеличивают эластичность кожи и синтез коллагена. Много бета‑каротина содержится в моркови и зелени: шпинате, петрушке, кинзе, салате и зелёном луке. Ликопин можно получить из томатов, арбуза и грейпфрута. Попробуйте косметические средства с антиоксидантами. Но учтите, что приём антиоксидантов не спасёт от фотостарения, если вы ходите на пляж в полдень и забываете про солнцезащитный крем.

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