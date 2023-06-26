Фотостарение кожи: все, что нужно знать об этом
Как защититься от фотостарения
Что такое фотостарение
Фотостарение — это структурные и функциональные нарушения в коже, вызванные многократной инсоляцией. Процесс имеет прямое отношение к оксидативному стрессу, затрагиваz в основном открытые участки тела: лицо, шею, область декольте, тыльные стороны рук.
Читай также: Его любят все: назван продукт, который повышает потливость летомМногочисленные исследования показали, что проблема вызвана именно чрезмерным воздействием ультрафиолета, в том числе ожогами, перенесенными в детском и юношеском возрасте. Так фотостарение кожи из теории превратилось во вполне осязаемую угрозу для кожи взрослого человека, так как его проявления станут заметны обычно после 35-40 лет.
Как происходит фотостарение
Сегодня фотостарение принято классифицировать по шкале Глогау, различающей четыре стадии увядания кожи в зависимости от возраста и проявившихся признаков. Согласно этой классификации наша кожа постепенно проходит все этапы изменений и в зависимости от состояния необходимо назначать соответствующее лечение.
- Отсутствие морщин. Преждевременное фотостарение проявляется легкой пигментацией, отсутствием видимых глубоких морщин и отсутствием кератоза. Возраст от 20 до 35 лет.
- Фотостарение средней степени выраженности, проявляющееся формирование мимических морщин вокруг рта и глаз. Происходят выраженные изменения в пигментации кожи. Наблюдается в возрасте от 35 до 50 лет.
- Выраженное фотостарение характеризуется обилием морщин, видимых даже в состоянии покоя, наличием явных симптомов телеангиэктазии, а также дисхромии. Традиционно проявляется в возрасте старше 50 лет.
- Фотостарение крайней степени выраженности наблюдается в возрасте от 60 до 80 лет. Кожа становится желто-серого цвета, выраженные морщины появляются на всей поверхности кожи, возможно наличие предзлокачественных изменений кожного покрова.
Кто наиболее подвержен фотостарению кожи?
Чем меньше клетки кожи вырабатывают меланин, тем очевиднее склонность к фотостарению. Фактически пигмент меланин— это не что иное, как естественная защита организма от ультрафиолета.
Беречься от солнца особенно тщательно нужно в следующих случаях вне зависимости от склонности кожи к загару:
- Людям со светлой кожей
- Девушкам и женщинам в период гормональных изменений
- Курильщикам
- Поклонникам солярия
Как защититься от фотостарения
- Постарайтесь сократить время пребывания на солнце в летний период с 10 до 16 часов. В это время риск получения солнечных ожогов сильно возрастает, особенно если вы находитесь под прямыми лучами.
- За 20–30 минут до выхода на солнце нанесите солнцезащитный крем на все открытые участки тела, включая область вокруг губ, кисти, уши и шею. Выбирайте средство с фактором защиты от солнца (SPF) не ниже 30. Обновляйте средство от УФ‑лучей каждые 120 минут пребывания на солнце. И помните, что любой состав смывается водой, так что после купания и обильного потоотделения крем нужно наносить снова.
- Прикрывайте голову шляпой с широкими полями, носите одежду с длинными рукавами и штанинами или подолом. Можно выбрать просторные варианты из лёгких тканей, в которых не будет жарко.
- Добавьте в диету больше овощей, ягод и фруктов: например, бета‑каротин и ликопин помогают уменьшить повреждения клеток от УФ‑излучения, увеличивают эластичность кожи и синтез коллагена. Много бета‑каротина содержится в моркови и зелени: шпинате, петрушке, кинзе, салате и зелёном луке. Ликопин можно получить из томатов, арбуза и грейпфрута.
- Попробуйте косметические средства с антиоксидантами. Но учтите, что приём антиоксидантов не спасёт от фотостарения, если вы ходите на пляж в полдень и забываете про солнцезащитный крем.
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