«Я хочу дарить свет и любовь»: Michelle Andrade – о творчестве во время войны

За кулисами проекта «єПитання» певица Michelle Andrade рассказала Afisha.bigmir.net, когда чувствовала себя Шакирой или Бейонсе

Автор: Кива Александр

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Многие артисты в начале полномасштабного вторжения потеряли вдохновение. Кому-то для восстановления понадобился месяц, кому-то и полгода. О своем опыте за кулисами шоу «єПитання», которое стартует на Новом канале 13 марта, рассказала сайту Afisha.bigmir.net певица Michelle Andrade.

В начале полномасштабной войны я совсем не могла писать новый материал, – признается артистка. – Но сейчас у меня этот этап прошел, и я нацелена на творчество! Конечно, тематика песен уже другая, но при этом не хочу забывать простые человеческие истины. Нам ведь всем надо идти дальше, продолжать жить и уметь отвлекаться. Потому в моих песнях нет ненависти. Я хочу дарить свет и любовь.

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За период с 24 февраля певица приняла участие в нескольких благотворительных концертах. А еще получила крутой опыт – выступления на стадионах перед футбольными матчами!

Впервые на благотворительном матче я выступила весной, в Хорватии. Затем была ведущей матча в Барселоне. И дома, в Киеве, исполнила гимн Украины прямо в свой день рождения, – делится Michelle Andrade. – Это совсем не похожий на исполнение собственного материала опыт, всегда волнующий: чувствуешь себя суперзвездой, как Шакира или Бейонсе. И это, конечно, очень трогательно, потому что весь стадион поет вместе с тобой.