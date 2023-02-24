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Саша Бо оправдалась за свою шубу после резкой критики подписчиков

Блогерша-милионница не собирается отказываться от скандального приобретения.

Автор: Дмитрий Сыч
Саша Бо оправдалась за свою шубу после резкой критики подписчиков
Саша Бо поведала 1,8 миллиону своих подписчиков о "винтажном мехе"
instagram sashaabo

Блогерша-миллионница Саша Бо в недавнем посте показалась в шубе. Но он гневных высказываний аудитории ее не спасла даже подпись к фотографиям "винтажный мех".

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Бывшая избранница еще одного завсегдатая соцсетей Игоря Пустовита выложила дополнительный пост с шубой, объяснив свой гардеробный выбор.

"Пусть моя шуба будет самой большой проблемой некоторых моих подписчиков. Я хотела сначала написать длинный пост, где четко докажу свою позицию, но мне лень. Скажу только одно: vintage fur – это как раз принцип сознательного повторного потребления eco friendly человека. Это чистой воды reuse. И специально для моего удовольствия животных никто не убивал", – начала блогерша.

instagram sashaabo

Потом Бо затронула тему здоровья тех, кто носит искусственный мех, а также воздействия на окружающую среду таких изделий:

"А искусственный мех в тысячу раз вреднее для экологии, поскольку несет за собой существенное загрязнение природы микропластиком. Плюс сами изделия быстро оказываются на свалке и разлагаются сотнями лет".

Далее Саша, которая сейчас отдыхает в Доминикане, рассказала, как поступит с обновкой:

"Я не выброшу свою шубу. И не перестану ее носить. Не перекладывайте на меня ответственность за свои сознательные решения или принципы".

instagram sashaabo

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Ранее мы писали о том, что Саша Бо поделилась пляжными снимками, которые напоминают рекламу сладостей с кокосовой начинкой.

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Теги:
одежда, мода, стиль, экология, блогерша, саша бо

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