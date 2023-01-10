"Карусель ярких красок": Волочкова показала глубочайшее пляжное декольте

А на одной из фотографий прима показалась вовсе топлес.

Анастасия Волочкова, 46-летняя руоссийская балерина, заполонила свою инстаграм-страницу пляжными снимками. Ранее она показала на морском берегу и в воде целый ряд платьев, которые взяла с собой на отдых. Несколько сообщений посвятила своему розовому раздельному купальнику. Конечно, не обошлось и без традиционного для узнаваемого лица раздевания.

Читай также: "Красивая грудь": Гросу показала фото в купальнике "спокойных времен"

Так, в одном из постов блондинка щедро расцепила легкий халат. А на следующем – вообще лишила верхнюю часть своей плоти наряда. Правда, прикрылась руками.

instagram volochkova_art

instagram volochkova_art

"Карусель ярких красок", – подписала снимки Волочкова, не уточнив, что именно она имеет ввиду.

Тем временем в комментариях отдыхающей горячо.

instagram volochkova_art

Читай также: Тринчер в купальнике поплескалась в бассейне на фоне Карпат – фото

Ранее мы писали о том, как отдыхает за пределами РФ Кристина Асмус. Актриса уже второй раз подряд подалась зимой в ОАЭ .