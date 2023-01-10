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"Карусель ярких красок": Волочкова показала глубочайшее пляжное декольте

А на одной из фотографий прима показалась вовсе топлес.

Автор: Дмитрий Сыч
"Карусель ярких красок": Волочкова показала глубочайшее пляжное декольте
Волочкова не чурается раздеваний в людный местах
instagram volochkova_art

Анастасия Волочкова, 46-летняя руоссийская балерина, заполонила свою инстаграм-страницу пляжными снимками. Ранее она показала на морском берегу и в воде целый ряд платьев, которые взяла с собой на отдых. Несколько сообщений посвятила своему розовому раздельному купальнику. Конечно, не обошлось и без традиционного для узнаваемого лица раздевания.

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Так, в одном из постов блондинка щедро расцепила легкий халат. А на следующем – вообще лишила верхнюю часть своей плоти наряда. Правда, прикрылась руками.

instagram volochkova_art

instagram volochkova_art

"Карусель ярких красок", – подписала снимки Волочкова, не уточнив, что именно она имеет ввиду.

Тем временем в комментариях отдыхающей горячо.

instagram volochkova_art

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Ранее мы писали о том, как отдыхает за пределами РФ Кристина Асмус. Актриса уже второй раз подряд подалась зимой в ОАЭ .

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Теги:
фото, отдых, путешествия, декольте, ТОПЛЕС, Анастасия Волочкова, грудь, Балерина

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