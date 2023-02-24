Как справиться с психологическими проблемами самому - ТОП-лучших способов

В военное время особенно сложно справляться с апатией, тревожностью и депрессией.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинцы уже год, объединившись, демонстрируют врагу и всему миру, что сломать и победить украинскую нацию невозможно, ведь в крови - несокрушимость, воля и смелость. Однако, оставшись один на один, может "накрывать": апатия к себе, к работе, к общению и хобби, тревожность, бессоница, нарушение пищевого поведения, депрессия и другие психологические проблемы.

Может казаться, что о помощи себе сейчас просить "неуместно", однако любой военный, который сейчас защищает Украину, скажет, что он воюет, чтобы тыл жил. Значит, нельзя раскисать! Всегда стоит надеяться на самого себя, ведь только вы знаете, что действительно нужно в данный момент. Как же себе помочь?

Режим сна

Во сне вырабатывается гормон роста, который восстанавливает организм, в том числе - нервную систему. Предпочтительно ложиться до 12 часов ночи. Норма сна - это 8 часов. Если недосыпать регулярно, то растет агрессия, недоверие к окружающим и негативные эмоции.

Позволение жить и радоваться

Сейчас сложно строить планы на будущее, когда не знаешь, что будет завтра. Однако это не повод похоронить себя заживо. Наши защитники защищают нашу землю от российских оккупантов и воюют за то, чтобы была жизнь. Поэтому стоит помнить, что каждый день - это уникальная возможность, которую попросту нельзя тратить впустую. Если накрывает синдром уцелевшего или беспочвенный стыд, вспомните, кому уже успели помочь и помогаете в общем пути к победе. А после - уделите время себе. Это может быть ароматный кофе в любимой кофейне, поход в кино, просмотр фильма или покупка чего-то, о чем давно мечтали.

Абстрагируйтесь

Ритм работы, потока новостей, не всегда приятного общения - все это, конечно, грузит. Психологи советуют найти занятия по душе, которые смогут на миг вырвать из рутины, - поход в спортзал, новое хобби, просмотр сериала, бьюти-процедуры.

Попробуйте поговорить сами с собой. pinterest

Занятия рутиной

Не стоит из-за войны наплевательски относиться к своему микро-миру дома: не убираться, не покупать новый веник в квартиру, потому что "а вдруг завтра ударит ракета". Живите сегодняшним днем, занимайтесь рутинными делами, которые обязательно придадут чувство стабильности и огонек веры в будущее.

Постановка мечты

Сложно не согласиться, что большинство украинцев больше не строят далеких планов. Однако, именно путь к мечте может вытянуть из апатического состояния. Поэтому, не бойтесь ставить себе цели и мечты хотя бы на небольшой промежуток времени, и вдохновленно следовать за ней.

Луч света в темноте

Даже в самое тяжелое время всегда найдется луч светлого и позитивного. Вы - творец собственной жизни, поэтому постарайтесь сконцентрироваться на приятном, что есть сейчас в вашей жизни. Даже если кажется, что все "темно", - попробуйте пошире раскрыть глаза.