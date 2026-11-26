Узнайте, что делать, если вы находитесь в отношениях с нарциссом или психопатом.

Автор: Сайко Леся

Термин «психопат» относится к человеку, который не следует моральным нормам своего общества и лишен сочувствия и раскаяния. Люди, демонстрирующие психопатию, бессердечны, склонны к манипуляциям и лживы. Они часто совершают акты насилия, кражи или мошенничества, чтобы заставить других делать то, что они хотят.

Читай также: Отношения с интровертом: что нужно знать

Психопатия не является официальным диагнозом психического здоровья. Однако некоторые психопатические черты совпадают с симптомами антисоциального расстройства личности (АСЛ), которое характеризуется постоянным игнорированием прав, чувств и безопасности других.

Психопатов также называют социопатами, а социопатию называют антисоциальным расстройством личности (APD). Как и нарциссическое расстройство личности (НПЛ), это стойкое и распространенное расстройство настроения с небольшими шансами на улучшение.

Признаки социопатии часто проявляются в детстве и обычно становятся очевидными в подростковом возрасте. Хотя диагноз не ставится до совершеннолетия.

Читай также: Интроверты? Самые застенчивые знаки Зодиака

Основное различие между психопатами и нарциссами сводится к потребности в нарциссическом снабжении. Психопаты нарциссичны, но не все нарциссы — психопаты. Самая большая разница между ними — это эго, или, скорее, в случае психопата, его отсутствие.

В глубине души нарцисс крайне неуверен в себе. У них чрезвычайно хрупкое эго, которое нуждается в постоянном поглаживании. Чтобы поддерживать свои тщательно сконструированные маски, им нужна нарциссическая поддержка со стороны других людей. Поэтому нарциссы гораздо больше заинтересованы в том, что вы о них думаете, чем психопаты. Им нужно ваше восхищение как кислород. Именно это делает их уязвимыми и созависимыми.

Психопатам наплевать, что вы о них думаете, преследуя свои цели. Это делает их более хитрыми и манипулятивными. Они будут теми, кем им нужно быть, чтобы получить то, что они хотят. У них нет конкретной маски, которую они стремятся сохранить любой ценой. В отличие от нарцисса, они не пытаются произвести на вас впечатление в обмен на нарциссический запас высшего класса.

Читай также: Мотивация и самопознание. Семь полезных книг для интровертов

Как распознать психопата: на что нужно обратить внимание?

Поведение нарциссов обусловлено стремлением к нарциссическому предложению, поэтому они более реактивны. Психопаты более расчетливы и строят планы за месяцы, если не годы, до нападения или нападения из мести.

1. Внутренний инстинкт. Это маленькое ощущение, которое возникает в глубине души, что что-то не так. Доверьтесь этому.

2. Обратите внимание на психопатический взгляд. Обычный человек будет смотреть на вас, а когда вы поймаете его взгляд, он отведет взгляд. Психопат будет продолжать смотреть, не отводя взгляда и не моргая. Это не признак того, что вы им нравитесь — это признак того, что пора бежать!

3. Они подражают тому, каким, по их мнению, должно быть правильное поведение или выражение лица. Психопаты не чувствуют всего спектра человеческих эмоций. Они буквально отрабатывают перед зеркалом разные выражения лица и эмоции. Поэтому их смех, слова или улыбка кажутся фальшивыми. Помните: если что-то кажется фальшивым, значит, оно не настоящее. Еще раз доверьтесь своей интуиции.

4. Они не выказывают страха. В 2018 году университеты Кардиффа и Суонси провели исследование и отметили, что наши зрачки расширяются, когда мы видим что-то хорошее или страшное. Зрачки психопата расширяются только тогда, когда он видит что-то приятное или когда его обманывают. В отличие от остальных из нас, их глаза не расширяются, когда они подвергаются опасности или чему-то страшному.

5. Они овладели искусством обмана. Будьте осторожны, когда вы встречаете кого-то нового и чувствуете мгновенную связь и глубокое чувство знакомства. Психопаты умеют копировать вас и отражать себя обратно вам. Ощущение встречи с кем-то «таким же, как я» — это уловка. Вот как они тебя зацепят.

Они профессиональные манипуляторы. Они используют свое ложное обаяние, чтобы представить себя заслуживающими доверия и добросердечными душами. Самое страшное, что они такие хорошие актеры, что даже самые проницательные из нас покупаются на эту роль.

6. Ничего не складывается. Психопаты — патологические лжецы. Они выдумывают сложные истории. Обратите внимание на несоответствия в их рассказах.

7. Они говорят: «Я люблю тебя», но ты этого не чувствуешь. У психопатов меньший диапазон эмоций по сравнению с остальными из нас. Психология выделяет пять основных эмоций, типичных для человека:

Счастье

Грусть

Страх

Отвращение

Злость

Психопаты сообщают, что они не чувствуют грусти или страха, но чувствуют гнев, отвращение и счастье. Однако они испытывают меньше счастья, чем остальные из нас. Они умеют имитировать эмоции.

8. Полное отсутствие сочувствия. Сканирование мозга психопатов показывает, что у них снижена функция префронтальной коры. Префронтальная кора отвечает за такие вещи, как сочувствие, обучение на прошлых ошибках, самоанализ и нравственность. Как следствие, психопаты действуют бессердечно и без угрызений совести запугивают других. Они не чувствуют вины или стыда.

9. Вам кажется, что вы сходите с ума. Психопаты искажают реальность, чтобы соответствовать своему повествованию. Они промывают вам мозги и обесценивают вас так же, как это делают нарциссы. Они используют ложь, манипуляции и обесценивающие оскорбления, чтобы заставить вас почувствовать, будто вы сходите с ума.

10. Они никогда не ошибаются. Даже если их поймают с поличным, они будут отрицать, вести себя как жертва или натравливать вас на вас. Альтернативно они будут угрожать вам или причинять вам вред.

11. Они склонны к распутству. Их потребность избавиться от скуки приводит к рискованному сексуальному поведению, связям на одну ночь и множеству краткосрочных отношений.

12. Они не злятся, они мчатся. Психопаты жаждут мести больше, чем любой другой человек с расстройством личности. Интересно, что когда их изначально провоцируют, они обычно ведут себя хладнокровно, спокойно и собранно. Позже они заняты планированием мести. Они могут планировать испортить вашу репутацию или нанести ущерб вашему имуществу. Чем глубже ваша боль, тем выше их кайф.

Что делать, если вы находитесь в отношениях с нарциссом или психопатом?

Если вы подозреваете, что находитесь в отношениях с нарциссом или психопатом, не пытайтесь поставить им диагноз. Лучше сосредоточьтесь на исцелении себя от травм, созависимости и комплексного посттравматического стрессового расстройства.

Научитесь устанавливать границы и станьте проницательными в чтении человеческого поведения. Сделайте приоритетом достижение финансовой независимости и получите поддержку. Узнайте как можно больше и ознакомьтесь с имеющимися у вас вариантами, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, остаться или уйти.