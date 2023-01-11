Неплях показала свои развлечения в Швейцарии – фото, видео
Мисс Украина Вселенная 2021 за границей расплескивает выпивку на брудершафт с подругой и валяется в снегу.
Модель и блогерша Анна Неплях устроила зимнюю поездку в Швейцарию. Кадрами странствий она делится у себя в Инстаграме. Компанию 28-летней женщине составляет ее подруга, автор цифрового контента Кира Еремина.
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В Швейцарию Мисс Украина Вселенная 2021 года отправилась из Австрии. Сначала показала сой утренний кофе на озере Валензе в северо-восточных предгорьях Альп. Потом – как ест пиццу на капоте автомобиля. Затем – свой рождественский вечер с Кирой на фоне большой украшенной елки.
Позже женщины в спортивных костюмах устроили себе "волшебный момент". Для этого они прибегли к трюку с бокалами, который завершился совместным падением в снег.
Не забыли дами в Альпах и о лыжной активности.
Подытожила альпийские развлечения Неплях видео из поезда, вспомнив об Украине:
"Зимняя сказка. Наступит день – и в Украинских поездах мы будем так роскошно ездить".
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