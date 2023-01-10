5 продуктов, которые подарят энергию вашему организму зимой

Рассказываем о продуктах, в которых нуждается наш организм в зимний период.

Автор: Мельник Анна

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1. Яйца

Для многих из нас осенне-зимний период - настоящее испытание. Солнца практически не видно, настроение "спряталось" до лучших времен, а просыпаться с каждым днем все труднее и труднее. В этой ситуации помогут продукты, которые подарят вашему организму энергию и заряд бодрости на целый день. Скорее сверяйтесь со списком, представленным ниже.

Яйца — богатый источник белков, что особенно важно при потере бодрости. Также в яичных желтках содержится витамин В, который отвечает за преобразование пищи в энергию. Более того, он восполняет недостаток витамина D, которого максимально не хватает в зимний период.

2. Хурма

Этот фрукт содержит в себе калий, железо, магний, кальций, медь и много антиоксидантов. Также хурма успокаивает нервную систему, улучшает аппетит и помогает справиться с хандрой. Главное — ваша работоспособность повысится в разы.

3. Гранат

Гранат содержит в большом количестве витамин С, фолиевую кислоту и антиоксиданты, что особенно актуально в холодный сезон. Из него можно выжимать витаминные соки, а зернышки граната можно добавлять в салаты или есть просто так.

Салат с гранатом и помидорами pinterest

Делимся с вами потрясающим рецептом салата с гранатом и помидорами:

50 г зёрен граната

3 помидора

1 луковица

1 столовая ложка оливкового масла

1 небольшой пучок кинзы или петрушки

соль — по вкусу

Лук нарежьте полукольцами, помидоры — небольшими кусочками. Зелень нарубите. Сложите в миску вместе с зёрнами граната. Заправьте оливковым маслом, посолите и перемешайте.

4. Грейпфрут

Сразу отметим, что все цитрусовые, включая лимон, мандарин, грейпфрут и апельсин, — незаменимые для зимней поры. Однако именно грейпфрут считают самым полезным из этого списка. Он улучшает метаболизм и обладает противомикробным действием. В одном плоде содержится близко 50% суточной нормы витамина С. Грейпфрут подарит вашей коже сияние, силы и поможет справиться с сезонными простудами.

Грейпфрут pinterest

5. Морская рыба

Скумбрия, лосось, сельдь - все эти сорта рыбы питают наш организм незаменимыми кислотами Омега-3, которые улучшают концентрацию, настроение, заботятся о кровеносных сосудах и питают мозг. В морской рыбе также содержится белок, который обеспечивает ощущение сытости и прекрасно усваивается. Не забывайте включать ее в свой рацион 2-3 раза в неделю.

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