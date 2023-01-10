Влюбленные вместе 8 лет

Автор: Коваленко Наталья

Факап года: MamaRika и Сергей Середа забыли о годовщине Фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская исполнительница MamaRika, настоящее имя которой Настя Кочеткова, призналась подписчиков, что в этом году она и ее супруг, шоумен Сергей Середа совсем забыли о важной дате.

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Недавно звездные супруги должны были отметить восьмую годовщину отношений, однако оба были слишком заняты работой и воспитанием полуторагодовалого сына, чтобы вспомнить о празднике.

MamaRika решила с опозданием посвятить в Инстаграме пост мужу и показать их совместные кадры.

«Факап года… Когда вы родители маленького революционера, которые еще и постоянно работают, абсолютны логично забыть о годовщине ваших отношений… 8-й годовщине! Хорошо, что традиция дарить друг другу подарки не зависит от дат, мы просто делаем это когда хочется... поэтому здесь все довольны, ахахаха. Скажу одно — чем больше мы вместе, тем больше я люблю эту одесскую задницу (которая иногда очень раздражает меня), но и это мне тоже нравится. Мы далеко неидеальная пара, зато точно самая счастливая. С про*раной годовщиной, любимый, и пусть таких будет еще очень много», — с юмором обратилась к Сергею Середе певица.

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