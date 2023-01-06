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Звезда "Очень странных дел" Ноа Шнапп совершил каминг-аут

18-летний актер объявил эту новость поклонникам и семье.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда "Очень странных дел" Ноа Шнапп совершил каминг-аут
Ноа Шнапп.

Американский актер, звезда сериала "Очень странные дела" - Ноа Шнапп – признался, что он гей. 18-летний артист сделал объявление через видео в Тик-Токе.

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Интересно, что в сериале он сыграл подростка-гея. В реальной жизни Ноа также испытывает тягу к мужчинам. По словам Шнаппа, семья и близкие не были удивлены, когда актер им объявил о своей ориентации.

"Когда я, наконец, сказал своим друзьям и семье, что я гей после 18-летнего молчания, все, что они сказали, было "мы знаем", – поделился Ноа Шнапп.

@noahschnapp

I guess I’m more similar to will than I thought

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Ранее мы писали, что Чарльзу нравилось шутить, что он ненастоящий отец принца Гарри.

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Теги:
Очень странные дела, новости Голливуда, каминг-аут

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