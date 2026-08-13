Брат Анджелины Джоли раскрыл реакцию отца на свой каминг-аут

Ранее Джеймс Хейвен объявил о своей гомосексуальности

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер и продюсер Джеймс Хейвен, который является родным братом Анджелины Джоли, рассказал о реакции своего отца, легендарного голливудского актера Джона Войта, на его публичный каминг-аут.

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Во время эфира подкаста «All Out With Jon Dean» 53-летний Джеймс вспомнил недавний телефонный разговор с отцом после многих лет отчуждения и сложных отношений.

«Самой большой проблемой, с которой я сталкивался в своих отношениях с ним на протяжении долгого времени, был вопрос ценностей. Был длительный период… мы не разговаривали много лет из-за нехватки ценности, которую я чувствовал с его стороны. Я просто говорю: "Хей", а он говорит: "Итак…". Я говорю: "А, вот начнем…". Он говорит: "Я наконец-то знаю, кто ты"… и вдруг у нас состоялся этот очень милый разговор, и я сразу позвонил [бывшей жене Роми Мари Имбелли ] и сказал: "Я не ожидал такого звонка". Как-то его слова прозвучали так: "О, Боже мой, ладно". Я не мог поверить своим ушам. Он постоянно говорил об этом, типа: "Теперь я понимаю, почему ты был таким скрытным". Я чувствую себя таким свободным сейчас. Я чувствую себя таким свободным. Теперь я могу быть собой», — поделился Джеймс.

Напомним, что Хейвен объявил о своей гомосексуальности неделю назад во время совместного эфира с экс-женой на ее канале на сервисе Substack.