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Жена Павлика показала, как она выглядит с грудными имплантами

Екатерина Репяхова поведала о своей груди и вероятности обзавестись инородными телами в организме.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Павлика показала, как она выглядит с грудными имплантами
Екатерина не желает стать обладательницей громадной груди
instagram repyahovakate

Блогерша и вторая половина Виктора Павлика с сентября подумывает об увеличении своей груди. Теперь дошло до консультации со специалистом.

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У себя в блоге мать самого маленького ребенка Виктора Павлика сообщила, решилась ли она на операцию, а также отметила, чем именно ее не удовлетворяют собственные перси.

"Вы знаете, врач очень удивился, когда я сказала, что хочу импланты наименьшего размера. Он говорит: "Не будет ого-эффекта тогда. Девушки действительно приходят ради ого-эффекта, чтобы грудь просто скрипела. А я этого не желаю, потому что я, может, какая-то не такая", – сообщила Репяхова.

Екатерина поделилась, что не только молочные железы ей не дают покоя.

"Мой нос... Я лучше сделаю нос. Нет, на самом деле, я хочу, чтобы у меня грудь была просто одинакового размера, а не такая большая. Буду думать... Но сейчас 80 %, что мне эта операция не нужна и я не готова", – выразила неуверенность завсегдатайша Инстаграма.

instagram repyahovakate

instagram repyahovakate

instagram repyahovakate

instagram repyahovakate

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Ранее мы писали о том, что коллега Репяховой Саша Бо продемонстрировала на своей странице, как ей делал ринопластику супруг-стомалотог.

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Теги:
Виктор Павлик, грудь, большая грудь, Екатерина Репяхова

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