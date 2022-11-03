Anna Asti побывала "под бомбами" в Украине, но уехала в РФ – блогерша

Алина Шаманская раскритиковала действия певицы Анны Дзюбы, которая после широкомасштабного российского вторжения перебралась в страну-агрессоршу.

Уроженка Черкасчины Асти решила не отказываться от карьеры в РФ

Украинская блогерша Алина Шаманская прокомментировала действия исполнительницы Анны Дзюбы, известной как Anna Asti. Последняя – уроженка Черкасс. В начале широкомасштабной российской агрессии она находилась в Украине. Однако позже отправилась в РФ, где уже несколько лет занята своей карьерой.

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Шаманская не сдерживала эмоций, упомянув Asti. Блогерша окрестила исполнительницу "крупнейшей крысой". Вернувшись в Россию, Анна записалась в дуэте с прокремлевским коллегой Филиппом Киркоровым. И с начала полномасштабного вторжения она так и не обнародовала свою позицию по поводу российско-украинского противостояния.

"Эта Асти конченая. Это первая певица, которая во время войны выпустила клип с Киркоровым. Она первые дни войны провела под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация от моей подруги, которая с ней дружит. И ты, с*ка, блин, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым – мне кажется, это самая большая крыса. Не знаю, чего ее пропустили мимо ушей" , – сказала Алина Шаманская в ютюб-проекте "Слава+".

Также блогершу удивляет, что украинцы продолжают слушать Анну Асти. Мол, она до сих пор – в топе украинского Айтюнса.

Также разочаровали Шаманскую Ани Лорак и Регина Тодоренко. Об этом трио она рассказала с 14:03.

Дзюба раньше пела в дуэте Artik&Asti с Артемом Умрихиным. Они отправились в Россию, чтобы строить карьеру, однако коллектив распался.

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Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров гневно высказался о певице Наргиз, которой не пришелся по душе его коммерческий приезд в Ташкент.