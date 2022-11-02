Дэниел Рэдклифф осуждает взгляд Роулинг на трансгендеров - открытое письмо актера
Звезда "Гарри Поттера" выразил поддержку тем, кто почувствовал боль от слов писательницы.
Голливудский актер Дэниел Рэдклифф написал открытое письмо на платформе The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди ЛГБТ-представителей. В тексте звезда "Гарри Поттера" выступил против взглядом на трансгендеров писательницы Джоан Роулинг.
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"Причина, по которой я очень чувствовал, что мне нужно что-то сказать, заключалась в том, что особенно после того, как я закончил "Гарри Поттера", я встретил так много квир- и трансгендерных молодых людей, которые очень сильно отождествляли себя с Поттером, и поэтому, увидев их боль в тот день, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе чувствовали то же самое. Это было очень важно, потому что я работал с Trevor Project более 10 лет, и поэтому я не думаю, что мог бы посмотреть на себя в зеркало, если бы ничего не сказал. Но не мне знать, что творится в чужой голове," - заявил Рэдклифф.
Напомним, что в 2020 году писательница заявила в Твиттере, что обсуждение гендерной идентичности отрицает биологический пол. В открытом письме актер извинился перед всеми поклонниками "Гарри Поттера".
"Любое заявление об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вопреки всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больший опыт в этом вопросе, чем Джо или я. Всем людям, которые сейчас считают, что их впечатления от книг запятнаны или уменьшились, я глубоко сожалею о той боли, которую нанесли вам эти комментарии. Я очень надеюсь, что вы не потеряете полностью то, что было для вас ценно в этих историях," - обратился Рэдклифф.
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