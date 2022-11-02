Дэниел Рэдклифф осуждает взгляд Роулинг на трансгендеров - открытое письмо актера

Звезда "Гарри Поттера" выразил поддержку тем, кто почувствовал боль от слов писательницы.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Дэниел Рэдклифф написал открытое письмо на платформе The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди ЛГБТ-представителей. В тексте звезда "Гарри Поттера" выступил против взглядом на трансгендеров писательницы Джоан Роулинг.

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Дэниел заявил, что "трансгендерные женщины – это женщины", а также объяснил, почему решил публично осудить высказывания Роулинг.

"Причина, по которой я очень чувствовал, что мне нужно что-то сказать, заключалась в том, что особенно после того, как я закончил "Гарри Поттера", я встретил так много квир- и трансгендерных молодых людей, которые очень сильно отождествляли себя с Поттером, и поэтому, увидев их боль в тот день, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе чувствовали то же самое. Это было очень важно, потому что я работал с Trevor Project более 10 лет, и поэтому я не думаю, что мог бы посмотреть на себя в зеркало, если бы ничего не сказал. Но не мне знать, что творится в чужой голове," - заявил Рэдклифф.

Напомним, что в 2020 году писательница заявила в Твиттере, что обсуждение гендерной идентичности отрицает биологический пол. В открытом письме актер извинился перед всеми поклонниками "Гарри Поттера".

"Любое заявление об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вопреки всем советам, данным профессиональными ассоциациями здравоохранения, которые имеют гораздо больший опыт в этом вопросе, чем Джо или я. Всем людям, которые сейчас считают, что их впечатления от книг запятнаны или уменьшились, я глубоко сожалею о той боли, которую нанесли вам эти комментарии. Я очень надеюсь, что вы не потеряете полностью то, что было для вас ценно в этих историях," - обратился Рэдклифф.

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