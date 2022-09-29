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О чем военные думают в первую очередь, попадая под обстрел: рассказ Даниэля Салема

Салем уже получал ранение на фронте, но восстановился и вернулся на службу.

Автор: Шапарь Анастасия
О чем военные думают в первую очередь, попадая под обстрел: рассказ Даниэля Салема
Даниэль Салем.
instagram daniel_jihad_salem

Украинский телеведущий, ресторатор и воин ВСУ Даниэль Салем рассказал, о чем думают военные в первую очередь, когда попадают под обстрел. В программе "Так ProСто з Христею Равлюк" ресторатор признался, что во время обстрела россиян, он больше всего переживает за органы репродуктивной системы. 

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Отметим, что Салем уже был ранен на войне и побывал в госпитале. Однако воин уже вернулся к воинским обязанностям, так как сильно хочет победы Украины.

"Первое о чем я подумал, чтобы яйки были целы... Я не шучу. Первое, что военные спрашивают: "Посмотри, там все ок? Там все нормально?" Это правда", – улыбаясь, вспоминает Даниэль.

Даниэль уже выходил на поле боя после получения ранения.
Даниэль уже выходил на поле боя после получения ранения.
instagram daniel_jihad_salem

Также Салем отметил, что сразу в голову приходит мысль, что не хочется стать обузой для побратимов. 

"Я подумал, что не хочу стать обузой для своих товарищей по службе. Пускай лучше убьют. Но я не хочу, чтобы они меня таскали. А я тяжелый – 120 кило. Если меня подстрелят, другие военные скажут: "Дани? Не, он умер. Оставьте его". Обузой быть не хочу. Даже если я ранен, я хочу идти дальше," - подчеркнул ведущий.

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Даниэль упомянул и свое ранение. Признается, не полностью прошел курс лечения, есть некоторые последствия, однако уже успел побывать на поле боя.

"Нужно прокапаться до конца. Я ничего не слышу на левое ухо. У меня там образовалась киста. Ее нужно вырезать, но я не хочу делать это сейчас. Я пью лекарства, которые поддерживают водный баланс. Со спиной все ок. Удалили или заморозили нерв, поэтому у меня нет боли. После этого я воевал уже. Я просто очень хочу победы", - подчеркнул военнослужащий ВСУ. 

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Теги:
Салем, украинская армия

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