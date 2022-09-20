В Дизель Шоу рассказали о ссоре с сестрой погибшей Поплавской: Обвиняет нас в ее смерти

По мнению актера шоу, женщина хочет, чтобы ей заплатили.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский юморист "Дизель Шоу" Егор Крутоголов прокомментировал ссору проекта с родной сестрой покойной звезды их шоу Марины Поплавской - с Людмилой. В интервью Славе Демину мужчина признался, что они попросту не делают всего, что хочет женщина.

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По мнению Егора, сестра покойной ждет денег.

"Мы не делаем того, чего она хочет. Она хочет, чтобы мы заплатили ей деньги. Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, мы сделали для города – в Житомире, но именно сестра не разрешает нам его поставить. Не так, как она хотела все происходит," - поведал Крутоголов.

Также актер опроверг обвинения Людмилы в том, что руководители не открыли обещанные депозиты племянницам Марины Поплавской. Юморист подчеркнул, "Дизель Шоу" это сделал, но дети смогут им воспользоваться по достижению 18 лет. Одна дочь Людмилы уже совершеннолетняя, но именно сама женщина запрещает распоряжаться средствами.

Марина Поплавская. соцсети

"Это сложные очень отношения. Я думаю, что она обвиняет нас в ее смерти, что это мы в этом виноваты. Мы сделали два депозита для детей ее сестры. Мы ждали, когда им исполнится 18 лет, старшая уже достигла совершеннолетия. Мы хотели купить им по квартире в Житомире. Но оказалось, что это достаточно сложно осуществить без согласия ее матери. Пока лежат два депозита по 20 тысяч долларов для ее же детей, а она льет на нас грязь и обвиняет во всех смертных грехах," - подчеркнул Егор.

Актер ответил и на обвинения Людмилы в том, что "Дизель Шоу" пиарится на имени погибшей звезды. По словам Крутоголова, они вспоминают юмористку из уважения. Также поклонники не хотят забывать любимицу.

"Пиариться на имени покойной подруги – это какой-то трэш, это последнее, что нам бы хотелось делать. Мы бы хотели сохранить хорошую память о ней, хорошее отношение, чтобы люди ее не забывали. Если бы номера с ее участием не были бы в эфире, я думаю, что уже через год люди начали забывать… Мы специально формируем эфиры, чтобы она продолжала появляться на телевидении и оставаться в памяти людей," - высказался в защиту Крутоголов.

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