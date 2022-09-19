Крутоголов объяснился за коллегу, который обозвал Мишину "политической хвойдой"

Летом руководитель Дизель Шоу публично обозвал актрису.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский актер Егор Крутоголов объяснился за своего коллегу из "Дизель Шоу" Алексея Бланара, почему он публично обозвал актрису Ксению Мишину "бл**ункой". В интервью Славе Демину актер признался, что тогда руководитель находился вместе с семьей в оккупации.

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Крутоголов рассказал о непростой ситуации их руководителя летом 2022 года. Тогда в дом Бланара на танках приехали российские боевики и угрожали расправой Алексею и его детям. Отчего ему стало неприятно, когда Мишина сравнила его с россиянами.

"Это было очень жестко, и именно я его попросил извиниться. Я объясню: Лешка попал в оккупацию, он жил немного дальше и к нему зашли. К нему приехали на танке, разломали ворота. У него трое детей, они были на улице. На них нацелили автоматы и начали обыскивать. И они 18 дней находились в оккупации, натерпелись много. И когда он услышал, что нас сравнила Ксения с рашистами, его просто "рвануло". Он это написал, потом он это удалил и извинился," - объяснил Крутоголов.

Отметим, что ссора произошла после заявления контентмейкера "Дизель Шоу" Николая Федосенкова о том, что ему не выплатили заработанные деньги. Мишина вступилась за Николая, за что получила жесткий ответ Бланара.

Актер поведал, что семья Алексея пережила настоящие ужасы. Прямо на глазах его семьи расстреляли собаку, целились в них оружием и перевернули весь дом.

"Они (армия РФ) пристрелили на глазах его детей собаку и хотели пристрелить вторую. Но вторую успели забрать. Вырвали танком генератор, обыскивали дом и так далее. Детей не трогали, но целились в них оружием," - рассказал об ужасах оккупации Крутоголов.

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