Собчак обозвала украинцев нацистами: нардеп Гончаренко пригрозил санкциями

Украинцы возмутились участию российской модели в кампейне мирового бренда.

Автор: Шапарь Анастасия

Международная торговая сеть одежды, аксессуаров и товаров для дома Zara пригласила для фотосъемок новой коллекции российскую супермодель Наталью Водянову. В комментариях украинцы возмутились участием россиянки, что не понравилось российской журналистке Ксении Собчак.

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В своем Телеграм-канале она назвала украинцев нацистами.

"Именно украинские аккаунты заходят и шеймят – типа вы русскую взяли. Не стыдно? Что за нацизм вообще? Причем закидывают организованно. Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России? Это вообще-то нацизм," - заявила некогда российская оппозиционерка.

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На данное заявление отреагировал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В Фейсбуке украинец пригрозил россиянке санкциями.

"Спасибо за этот пост. Готовься быть включенной во все санкционные списки США и Европейского союза. Я как вице-президент комитета по беженцам ПАСЕ сделаю все возможное, чтобы ты больше не могла видеть "нацизм". Будем оберегать тебя," - отреагировал Гончаренко.

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