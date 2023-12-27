Полякова прочитала стих о "голой вечеринке" Ивлеевой с Киркоровым, Собчак и Милявской

Оля Полякова записала декламацию сатирического произведения Петра Маги Голі дірки.

Пока в стране-агрессорше решают, как наказывать организаторшу Настю Ивлееву за вечеринку с "почти голым/almost naked" дресс-кодом, на мероприятие отреагировали и определенные украинские деятели. В частности, журналист и предприниматель Дмитрий Гордон показал одну из участниц вечеринки Лолиту Милявскую, ползающую на четвереньках по полу в полупрозрачном комбинезоне и кружевном нижнем белье, а затем – объясняющую свои действия.

Теперь и Оля Полякова прочла стихотворение украинского актера и поэта-песенника Петра Маги под названием "Голі дірки".

"Знаю, вам нравится эта рубрика! Предыдущие видео со стихами набрали не один миллион просмотров, поэтому всех приглашаю к просмотру", – отметила в подписи к видео и текстовой версии рифмованных строк Ольга.

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В стихотворении Маги упомянуты и другие участники "голой вечеринки" – Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Джиган и т.д.

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Ранее мы писали, что Ани Лорак напомнили в комментариях к новому посту об украинцах. Сообщение уроженка Черновицкой области посвятила избраннику-испанцу.