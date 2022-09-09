Когда полнолуние в сентябре и что нельзя делать
Полнолуние 10 сентября 2022 года состоится в знаке Рыбы и означает время мистики и исследования себя.
В эту пятницу, 9 сентября, наступает полнолуние на оси Дева-Рыбы. Данный краткосрочный период называют временем полного осознания, когда нечто скрытое ранее может явиться на свет. Также стоит отметить, что день полнолуния совпадает с началом разворота Меркурия в ретроградное движение.
Что можно и нельзя делать в полнолуние, чего ожидать от полной Урожайной Луны - далее в материале.
Когда полнолуние в сентябре 2022 и чего ожидать
Полная Урожайная Луна в сентябре 2022 года появится сразу после захода солнца в пятницу, 9 сентября. Луна достигнет своего пика яркости в 5:58 утра по восточному времени в субботу, 10 сентября.
Известно, что сентябрьское полнолуние отличается тем, что восходит почти в одно и то же время несколько вечеров подряд, чем дает фермерам несколько вечеров лунного света, позволяя собрать урожай до первых заморозков.
В Полную Луну стоит посвятить время своему развитию и самопознанию, чем возможно наладить контакт со Вселенной. Если творить только с благими намерениями, то космос ответит взаимностью.
Можно ли загадывать желания на полную луну
Полнолуние в сентябре 2022 называют "Брачным", так как можно заключить крепкий союз не только с другим человеком, но и с собой. Для этого стоит выполнить несколько действий:
- выписать на бумагу все цели и задачи на будущий месяц.
- туда же выписать все все имеющиеся проблемы.
- заняться творчеством, медитацией, массажем и уходом.
- провести время с близкими людьми и друзьями.
- посетить церковь и очиститься от негатива.
Также не лишним будет создание алтаря. Для этого нужно найти священное место в доме, установить там свечи, аромапалочки и фото своих близких. Также можно записать там записку в полнолуние, чтобы поблагодарить Луну за энергию, которую она дает.
Можно ли делать уборку в полнолуние
В полнолуние не стоит себя заваливать физической работой и начинать новые дела. В полную Луну не нужно убираться, так как она может оказаться хаотичной, стать поводом для ссор с непредсказуемым результатом. Например, можно разбить или выбросить на эмоциях что-то нужное и ценное.
Что нельзя делать в полнолуние
Если игнорировать запреты Вселенной, то можно ее разозлить.
- Нельзя злиться и ненавидеть.
- Не стоит совершать крупные финансовые сделки.
- Не нужно сплетничать, осуждать или конфликтовать.
- Не следует общаться с малознакомыми людьми.
- Нельзя менять место жительства.
- Не нужно начинать новые проекты.