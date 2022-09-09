Когда полнолуние в сентябре и что нельзя делать

Полнолуние 10 сентября 2022 года состоится в знаке Рыбы и означает время мистики и исследования себя.

Автор: Шапарь Анастасия

В эту пятницу, 9 сентября, наступает полнолуние на оси Дева-Рыбы. Данный краткосрочный период называют временем полного осознания, когда нечто скрытое ранее может явиться на свет. Также стоит отметить, что день полнолуния совпадает с началом разворота Меркурия в ретроградное движение.

Что можно и нельзя делать в полнолуние, чего ожидать от полной Урожайной Луны - далее в материале.

Когда полнолуние в сентябре 2022 и чего ожидать

Полная Урожайная Луна в сентябре 2022 года появится сразу после захода солнца в пятницу, 9 сентября. Луна достигнет своего пика яркости в 5:58 утра по восточному времени в субботу, 10 сентября.

Известно, что сентябрьское полнолуние отличается тем, что восходит почти в одно и то же время несколько вечеров подряд, чем дает фермерам несколько вечеров лунного света, позволяя собрать урожай до первых заморозков.

В Полную Луну стоит посвятить время своему развитию и самопознанию, чем возможно наладить контакт со Вселенной. Если творить только с благими намерениями, то космос ответит взаимностью.

Многие люди в этот период смогут заключить крепкий союз. открытые источники

Можно ли загадывать желания на полную луну

Полнолуние в сентябре 2022 называют "Брачным", так как можно заключить крепкий союз не только с другим человеком, но и с собой. Для этого стоит выполнить несколько действий:

выписать на бумагу все цели и задачи на будущий месяц.

туда же выписать все все имеющиеся проблемы.

заняться творчеством, медитацией, массажем и уходом.

провести время с близкими людьми и друзьями.

посетить церковь и очиститься от негатива.

Также не лишним будет создание алтаря. Для этого нужно найти священное место в доме, установить там свечи, аромапалочки и фото своих близких. Также можно записать там записку в полнолуние, чтобы поблагодарить Луну за энергию, которую она дает.

Можно ли делать уборку в полнолуние

В полнолуние не стоит себя заваливать физической работой и начинать новые дела. В полную Луну не нужно убираться, так как она может оказаться хаотичной, стать поводом для ссор с непредсказуемым результатом. Например, можно разбить или выбросить на эмоциях что-то нужное и ценное.

Полнолуние воздействует на людей напрямую. открытые источники

Что нельзя делать в полнолуние

Если игнорировать запреты Вселенной, то можно ее разозлить.