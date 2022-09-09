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Когда полнолуние в сентябре и что нельзя делать

Полнолуние 10 сентября 2022 года состоится в знаке Рыбы и означает время мистики и исследования себя.

Автор: Шапарь Анастасия
Когда полнолуние в сентябре и что нельзя делать
Астрологи назвали эту полную луну "Ореховая".
открытые источники

В эту пятницу, 9 сентября, наступает полнолуние на оси Дева-Рыбы. Данный краткосрочный период называют временем полного осознания, когда нечто скрытое ранее может явиться на свет. Также стоит отметить, что день полнолуния совпадает с началом разворота Меркурия в ретроградное движение.

Что можно и нельзя делать в полнолуние, чего ожидать от полной Урожайной Луны - далее в материале.

Когда полнолуние в сентябре 2022 и чего ожидать

Полная Урожайная Луна в сентябре 2022 года появится сразу после захода солнца в пятницу, 9 сентября. Луна достигнет своего пика яркости в 5:58 утра по восточному времени в субботу, 10 сентября. 

Известно, что сентябрьское полнолуние отличается тем, что восходит почти в одно и то же время несколько вечеров подряд, чем дает фермерам несколько вечеров лунного света, позволяя собрать урожай до первых заморозков.

В Полную Луну стоит посвятить время своему развитию и самопознанию, чем возможно наладить контакт со Вселенной. Если творить только с благими намерениями, то космос ответит взаимностью. 

Многие люди в этот период смогут заключить крепкий союз.
Многие люди в этот период смогут заключить крепкий союз.
открытые источники

Можно ли загадывать желания на полную луну

Полнолуние в сентябре 2022 называют "Брачным", так как можно заключить крепкий союз не только с другим человеком, но и с собой. Для этого стоит выполнить несколько действий:

  • выписать на бумагу все цели и задачи на будущий месяц.
  • туда же выписать все все имеющиеся проблемы.
  • заняться творчеством, медитацией, массажем и уходом. 
  • провести время с близкими людьми и друзьями.
  • посетить церковь и очиститься от негатива.

Также не лишним будет создание алтаря. Для этого нужно найти священное место в доме, установить там свечи, аромапалочки и фото своих близких. Также можно записать там записку в полнолуние, чтобы поблагодарить Луну за энергию, которую она дает. 

Можно ли делать уборку в полнолуние

В полнолуние не стоит себя заваливать физической работой и начинать новые дела. В полную Луну не нужно убираться, так как она может оказаться хаотичной, стать поводом для ссор с непредсказуемым результатом. Например, можно разбить или выбросить на эмоциях что-то нужное и ценное.

Полнолуние воздействует на людей напрямую.
Полнолуние воздействует на людей напрямую.
открытые источники

Что нельзя делать в полнолуние

Если игнорировать запреты Вселенной, то можно ее разозлить. 

  • Нельзя злиться и ненавидеть.
  • Не стоит совершать крупные финансовые сделки.
  • Не нужно сплетничать, осуждать или конфликтовать. 
  • Не следует общаться с малознакомыми людьми.
  • Нельзя менять место жительства. 
  • Не нужно начинать новые проекты.
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Теги:
традиции, полнолуние, что нельзя делать

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