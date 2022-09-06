"Я очень виновата": Лобода оценила свое прежнее отношение к Украине

Светлана Лобода пообщалась на рижском пляже российской журналисткой.

Лобода раньше была занята своей "детской мечтой", поэтому не реагировала на события в Украине

Певица Светлана Лобода побеседовала с российской журналисткой Екатериной Гордеевой, которую представители российского Минюста считают иностранным агентом. Интервью прошло в Риге. Там артистка теперь живет с детьми и матерью.

Во время разговора Лобода затронула такие темы, как стыд за свои прошлые действия, а также вспомнила про избранника.

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Когда ведущая вспомнила украинке о ее карьере в РФ после аннексии Крыма и войны на Донбассе, исполнительница сказала долгожданное:

"Я понимаю, что очень ошибалась. Я очень виновата, что была безразлична. Я очень виновата в том, что не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Теперь я вижу, что все однозначно, что есть война, я ее чувствую на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она однозначно на стороне моей Родины, моей семьи, моей команды..."

Светлана сказала, что чувствует себя значительно взрослее, чем полгода назад. А еще заверила: в стране-агрессорше она бы не смогла оставаться.

"Как я могла остаться в России и притворяться, что ничего не происходит? Выходить на сцену, петь и улыбаться, когда в моей стране такое горе?"

Здесь Гордеева отметила: есть украинские артисты, которые преспокойно находятся в РФ и дают там концерты.

"Мы все должны понимать: все рано или поздно закончится. И у нас есть дети. И со временем мы услышим от них вопрос: "Мама, а что ты делала, когда Россия напала на Украину?" И я хочу ответить, что я выбрала сторону света, свою страну... Я хочу, чтобы мне не было стыдно перед ними".

Вспомнила Лобода и о своих потерянных на чужбине наработках. По словам исполнительницы, она "была артистом № 1 в России".

"Я не умаляю значения того карьерного роста, того пути, который был там. И тот успех, который мне дала Россия. Но я не могу идти на соглашение со своей совестью. Я хочу остаться человеком", – объяснила интервьюируемая.

Певица зареклась выступать в РФ. Она пообещала, что не появится на тамошней сцене, какие бы деньги ей ни предлагали. И частные вечеринки – не исключение.

Заодно Светлана не против россиян, проживающих в своей стране и не поддерживающих вторжение. Украинцы, также поделилась Лобода, "должны быть милосердными".

Несколько раз на протяжении диалога Светлана отмечала, что ей стыдно из-за своего прежнего отношения к ситуации в Украине после 2014-го. Блондинка корит себя за безразличие:

"Я чувствую вину за то, что не осознавала: 2014 год был началом того, что мы получили сегодня. Я не думала об этом, я не интересовалась, я была занята собой и своей детской мечтой. Я ничего не понимала. Мне стыдно сегодня за это".

Виновница интервью в течение нескольких месяцев живет с матерью и двумя дочерьми в столице Латвии. Им составляют компанию няни и две помощницы. Старший ребенок ходит там в школу, младшую водят в детсад. Когда Екатерина поинтересовалась, знает ли младшая дочь своего отца, Светлана сказала:

"Мне очень нравится, когда вокруг моей жизни много загадок".

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Имя спутника Лободы до сих пор за семью замками. И она не собирается его называть. Однако несколько слов об избраннике певица все-таки сказала. Например, отметила, что он – не украинец, но испытывает к нашей стране патриотические чувства.

Напомним: певица Камалия назвала причину того, почему Филипп Киркоров поддерживает вторжение в Украину.