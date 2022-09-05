Нардеп Мезенцева показала, как она копала картофель

Мария Мезенцева еще раз доказала, что не боится показаться негламурной за сельской работой.

Мезенцева ранее уже показывала свои дела на огороде

Завсегдатайша Верховной Рады Мария Мезенцева показала у себя в Инстаграме сближениее с работающими на земле тружениками. Политик начала подпись к серии снимков с того, что оценила урожай:

"Урожай в этом году просто невероятный! И это несмотря на довольно прохладное и дождливое лето. Спасибо всем защитникам Украины, что имеем возможность собирать свои украинские продукты, выращенные на родной земле!"

Далее Мезенцева вспомнила жестокие события, которые пришлось пережить региону:

"Черниговщина достойно встретила врага и дала отпор! Позади этого участка, над лесом, 24 февраля проехало не менее 80 российских танков. Местные держали оборону и уверенно поддерживали. Нашу нацию невозможно сломать, поэтому победа – за нами!"

Напоследок Мария описала рабочий процесс:

"Собирали очень быстро, под патриотические песни, как говорят у нас в Харькове – "кабанчиком", то есть быстро".

Первая из выставленных нардепшей фотографий – ее селфи на фоне выкопанного картофеля. Далее политик продемонстрировала клубни в форме сердец, яблоки, закрутку, пирожки и снова себя на фоне вышитых подушек.

instagram ze.maria.168

instagram ze.maria.168

instagram ze.maria.168

Ранее мы уже писали о заботах Марии Мезенцевой на фазенде. Тогда она выложила фотографии домашнего чесночка и куриного яйца.