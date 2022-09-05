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Нардеп Мезенцева показала, как она копала картофель

Мария Мезенцева еще раз доказала, что не боится показаться негламурной за сельской работой.

Автор: Дмитрий Сыч
Нардеп Мезенцева показала, как она копала картофель
Мезенцева ранее уже показывала свои дела на огороде
instagram ze.maria.168

Завсегдатайша Верховной Рады Мария Мезенцева показала у себя в Инстаграме сближениее с работающими на земле тружениками. Политик начала подпись к серии снимков с того, что оценила урожай:

"Урожай в этом году просто невероятный! И это несмотря на довольно прохладное и дождливое лето. Спасибо всем защитникам Украины, что имеем возможность собирать свои украинские продукты, выращенные на родной земле!"

Далее Мезенцева вспомнила жестокие события, которые пришлось пережить региону:

"Черниговщина достойно встретила врага и дала отпор! Позади этого участка, над лесом, 24 февраля проехало не менее 80 российских танков. Местные держали оборону и уверенно поддерживали. Нашу нацию невозможно сломать, поэтому победа – за нами!"

Напоследок Мария описала рабочий процесс:

"Собирали очень быстро, под патриотические песни, как говорят у нас в Харькове – "кабанчиком", то есть быстро".

Первая из выставленных нардепшей фотографий – ее селфи на фоне выкопанного картофеля. Далее политик продемонстрировала клубни в форме сердец, яблоки, закрутку, пирожки и снова себя на фоне вышитых подушек.

instagram ze.maria.168

instagram ze.maria.168

instagram ze.maria.168

Ранее мы уже писали о заботах Марии Мезенцевой на фазенде. Тогда она выложила фотографии домашнего чесночка и куриного яйца.

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Теги:
Верховная Рада, депутат, работа, Мария Мезенцева

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