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Квиткова показала, как в купальнике словила рассвет в Турции

Дарья Квиткова отдыхает за границей с сыном от Никиты Добрынина.

Автор: Дмитрий Сыч
Квиткова показала, как в купальнике словила рассвет в Турции
Квиткова показывает себя и первенца
instagram kvittkova

Победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова наслаждается Средиземным морем в городе-курорте Белек, что в турецкой провинции Анталия. Оттуда она активно наполняет свой Инстаграм, то демонстрируя себя в купальнике, то позируя с сыном Львом от Никиты Добрынина.

  • "Показать тебе весь мир, оберегая тебя", – подписала серию кадров с потомком блогерша.

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До того она выставила свои снимки в сдельном купальнике с весьма открытой нижней частью, подписав их:

  • "Поймали нереально красивый рассвет".

Тем временем супруг прокомментировал этот пост:

  • "Только с такой красоткой у нас мог получиться такой сын".

Также Квиткова позировала в легком светлом платье с открытой спиной на фоне ресторана и в коротком синем платье с вырезами у поясницы.

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Ранее мы писали о том, что новый снимок в купальнике показала Деми Мур. 59-летняя знаменитость покаталась на яхте и сделала фото.

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Теги:
Турция, Никита Добрынин, блогерша, Дарья Квиткова

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