Квиткова показала, как в купальнике словила рассвет в Турции
Дарья Квиткова отдыхает за границей с сыном от Никиты Добрынина.
Победительница 9-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова наслаждается Средиземным морем в городе-курорте Белек, что в турецкой провинции Анталия. Оттуда она активно наполняет свой Инстаграм, то демонстрируя себя в купальнике, то позируя с сыном Львом от Никиты Добрынина.
- "Показать тебе весь мир, оберегая тебя", – подписала серию кадров с потомком блогерша.
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До того она выставила свои снимки в сдельном купальнике с весьма открытой нижней частью, подписав их:
- "Поймали нереально красивый рассвет".
Тем временем супруг прокомментировал этот пост:
- "Только с такой красоткой у нас мог получиться такой сын".
Также Квиткова позировала в легком светлом платье с открытой спиной на фоне ресторана и в коротком синем платье с вырезами у поясницы.
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Ранее мы писали о том, что новый снимок в купальнике показала Деми Мур. 59-летняя знаменитость покаталась на яхте и сделала фото.