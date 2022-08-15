"Впитывая лето": Деми Мур сверкнула улыбкой в розовом бикини на яхте
Бывшая жена Брюса Уиллиса сфотографировалась на фоне морских волн и скал.
Деми Мур любит выставлять снимки в купальниках
instagram demimoore
Голливудская актриса Деми Мур делится снимками себя 59-летней в купальных костюмах. Новинка в ее фотоблоге – улыбчивый снимок на яхте на фоне морской красоты.
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Звезда фильма "Приведение" Джерри Цукера позировала на плавсредстве в розовом бикини, накинув расстегнутую рубашку кукурузного цвета.
"Впитывая лето", – коротко подписала снимок его виновница.
instagram demimoore
Среди трех миллионов подписчиков бывшей Эштона Катчера нашлось немало тех, кто весьма доволен публикацией. Вот в каком духе пишут сообщения под постом:
- "Из всех звезд во вселенной вы – самая красивая".
- "Ого, удивительная, красивая, сексуальная леди".
- "Обожаю розовый... Ты выглядишь фантастически".
- "Все еще выглядишь горячо".
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Ранее мы писали о том, какие кадры Деми Мур сделала со своим парнем на трибунах в ходе бейсбольного матча.