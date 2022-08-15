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"Впитывая лето": Деми Мур сверкнула улыбкой в розовом бикини на яхте

Бывшая жена Брюса Уиллиса сфотографировалась на фоне морских волн и скал.

Автор: Дмитрий Сыч
"Впитывая лето": Деми Мур сверкнула улыбкой в розовом бикини на яхте
Деми Мур любит выставлять снимки в купальниках
instagram demimoore

Голливудская актриса Деми Мур делится снимками себя 59-летней в купальных костюмах. Новинка в ее фотоблоге – улыбчивый снимок на яхте на фоне морской красоты.

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Звезда фильма "Приведение" Джерри Цукера позировала на плавсредстве в розовом бикини, накинув расстегнутую рубашку кукурузного цвета.  

"Впитывая лето", – коротко подписала снимок его виновница.

instagram demimoore

Среди трех миллионов подписчиков бывшей Эштона Катчера нашлось немало тех, кто весьма доволен публикацией. Вот в каком духе пишут сообщения под постом:

  • "Из всех звезд во вселенной вы – самая красивая".
  • "Ого, удивительная, красивая, сексуальная леди".
  • "Обожаю розовый... Ты выглядишь фантастически".
  • "Все еще выглядишь горячо".  

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Ранее мы писали о том, какие кадры Деми Мур сделала со своим парнем на трибунах в ходе бейсбольного матча. 

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Теги:
Деми Мур, Голливуд, актриса, фото в купальнике

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