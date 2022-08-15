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Холли Берри показалась в кружевном белье по случаю 56-летия

Звезда Бала монстров почувствовала благодарность и любовь в свой день рождения.

Автор: Дмитрий Сыч
Холли Берри показалась в кружевном белье по случаю 56-летия
У Холли Берри – двое детей
instagram halleberry

Американская кинозвезда Холли Берри 14 августа отметила свое 56-летие. Уроженка Кливленда (США) выставила по случаю личного праздника откровенное фото. Для снимка актриса позировала в кружевной ночнушке с глубоким декольте.

"Чувствую столько благодарности и любви в этот день рождения! Ого!" – подписала кадр Холли Берри. 

instagram halleberry

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Подписчики восторженно отреагировали на обновление инстаграм-ленты знаменитости. Об этом говорят следующие комментарии:

  • "Великолепная. Пусть Бог благословит тебя. Выглядишь на 25".
  • "С днем рождения, моя любимая актриса/знаменитость всех времен!"
  • "Холли, ты просто красавица".

Холли Берри известна ролями во множестве популярных лент. В частности, это картины
"Познакомьтесь с Дороти Дэндридж", "Бал монстров", "Пароль "Рыба-меч"", "Умри, но не сейчас", "Готика", "Женщина-кошка", "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Она – лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и других.

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Ранее мы писали о том, что после рождения второго ребенка откровенно показалась украинская модель Олеся Стефанко.

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Теги:
фото, Холли Берри, день рождения, откровенные фото

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