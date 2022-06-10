"Шарики наметились": Галкин показался с голым торсом на пляже в Израиле

Муж Аллы Пугачевой разбавил свою страницу в соцсети снимком с отдыха.

Галкин находится в Израиле с Пугачевой, сыном и дочерью

Максим Галкин в последнее время выставляет у себя в Инстаграме посты, в которых реагирует на российское вторжение в Украину, а также комментирует высказывания росСМИ в свой адрес. Артист, который сейчас проживает и выступает в Израиле, и про отдых не забывает. Об этом говорит его свежую публикацию.

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Супруг Примадонны показался в плавках и солнцезащитных очках на морском берегу. Он стал на песке и улыбнулся.

"Кубиков еще нет, шарики наметились", – оценил свою физическую форму Галкин в подписи.

В комментариях Максиму, которому в 18 июня исполнится 46 лет, оставили массу добрых слов. Юмориста хвалят за внешний вид, а также благодарят за его профессиональную деятельность и гражданскую позицию:

"Вы – очень хороший человек. Спасибо вам, ибо быть ЧЕЛОВЕКОМ дорого сегодня стоит.Спасибо".

"Отличное фото! Пользуясь открытыми комментариями: Максим, спасибо вам огромное за позицию и честность, это очень важно и нужно".ю

"Красивый и уважаемый мной".

"Дякую за вашу позицію".

"Максим, от всей души желаю тебе успехов и добра. Выглядишь отлично".

"Вы в шикарной форме и стране".

"Максим Александрович, здоровья, счастья и благополучия вам, Алле Борисовне и Гарику с Лизой".

"Галкин, ты молодец".

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