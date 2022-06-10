Соловьев потребовал от Пугачевой "открыть рот и сказать правду"

Российский пропагандист Владимир Соловьев желает услышать от Аллы Пугачевой ее оценку российско-украинского противостояния.

Российский пропагандист Владимир Соловьев сделал запрос Примадонне в своем авторском шоу. Побудило на это ведущего то, что супруг Аллы Пугачевой показал в Израиле, где сейчас пребывает семья актера и певицы, сатирический номер. В этом номере были упомянуты Соловьев и Скабеева.

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Следом за появлением в соцсетях и СМИ фрагментов выступления Галкина, на него в РФ пустили очередную волну нечистот. Комик же сказал, что как высмеивал пропагандистов, политиков и чиновников своей страны, так и будет это делать.

За Максима заступилась Алла, чем впервые дала понять, что поддерживает определенную позицию мужа. Это действия юмориста и женщины, которая поет и привлекли внимание Владимира Соловьева.

"Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду", – потребовал рупор Кремля от народной артистки СССР.

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Ранее мы писали о том, что Примадонна предотвратила высказывания в адрес своей семьи со стороны недоброжелателей.