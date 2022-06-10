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Макаревич ответил, является ли он "спонсором госпереворота в Беларуси"

Лидер Машины времени, Галкин и Дудь в росСМИ названы людьми, которые спонсировали протестное движение в Беларуси в 2020-м.

Автор: Дмитрий Сыч
Макаревич ответил, является ли он "спонсором госпереворота в Беларуси"
Ответ музыканта последовал в сатирической манере
facebook makarevichav

В российских СМИ обвинили ряд оппозиционных артистов, журналистов, блогеров и узнаваемых представителей других публичных профессий в финансировании "государственного переворота в Беларуси" в 2020-м. Такой титул, в частности, получили Андрей Макаревич из рок-группы "Машина времени", сатирик Максим Галкин, ведущий Юрий Дудь и прочие. Все эти люди, к слову, не согласны с захватнической кремлевской политикой по отношению к Украине.

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Андрей Макаревич отреагировал на обвинения в свой адрес в Фейсбуке.

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал артист комментарий к скриншоту материала из росСМИ.

facebook makarevichav

Рокера и других российских антивоенщиков засчитали к людям, перечислявшим средства в фонд  BYSOL, который, как пишут, финансировал "госпереворот в республике". Этот фонд, уверены пропагандисты, собрал около 14 миллионов евро на свержение действующего режима.

По появившейся информации, Александр Лукашенко послал в Москву список, состоящий из имен 5 тысяч граждан РФ. В нем упомянуты знаменитости с либеральными взглядами, которые осуждают кремлевскую политику. В списке присутсвуют:

  • Андрей Макаревич
  • гендиректор запрещенного на территории России телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
  • артист Максим Галкин
  • блогер Юрий Дудь
  • отец оппозиционера Михаила Ходорковского Борис Ходорковский
  • шахматист Гарри Каспаров
  • главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов и прочие

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Как обещают пропагандисты страны-агрессора, вскоре белорусский телеканал ОНТ представит поименный список спонсоров протестов в Минске вместе с деньгами, которые они пожертвовали.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева поддержала супруга Максима Галкина. Она сделала репост его недавнего видео о "поливании грязью России". 

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Теги:
Украина, Россия, Максим Галкин, Макаревич, Юрий Дудь, Беларусь

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