Макаревич ответил, является ли он "спонсором госпереворота в Беларуси"
Лидер Машины времени, Галкин и Дудь в росСМИ названы людьми, которые спонсировали протестное движение в Беларуси в 2020-м.
В российских СМИ обвинили ряд оппозиционных артистов, журналистов, блогеров и узнаваемых представителей других публичных профессий в финансировании "государственного переворота в Беларуси" в 2020-м. Такой титул, в частности, получили Андрей Макаревич из рок-группы "Машина времени", сатирик Максим Галкин, ведущий Юрий Дудь и прочие. Все эти люди, к слову, не согласны с захватнической кремлевской политикой по отношению к Украине.
Читай также: Глуховский прокомментировал свое пребывание в розыске в РФ
Андрей Макаревич отреагировал на обвинения в свой адрес в Фейсбуке.
"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал артист комментарий к скриншоту материала из росСМИ.
Рокера и других российских антивоенщиков засчитали к людям, перечислявшим средства в фонд BYSOL, который, как пишут, финансировал "госпереворот в республике". Этот фонд, уверены пропагандисты, собрал около 14 миллионов евро на свержение действующего режима.
По появившейся информации, Александр Лукашенко послал в Москву список, состоящий из имен 5 тысяч граждан РФ. В нем упомянуты знаменитости с либеральными взглядами, которые осуждают кремлевскую политику. В списке присутсвуют:
- Андрей Макаревич
- гендиректор запрещенного на территории России телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
- артист Максим Галкин
- блогер Юрий Дудь
- отец оппозиционера Михаила Ходорковского Борис Ходорковский
- шахматист Гарри Каспаров
- главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов и прочие
Читай также: Макаревич спел песню про обманутого солдата
Как обещают пропагандисты страны-агрессора, вскоре белорусский телеканал ОНТ представит поименный список спонсоров протестов в Минске вместе с деньгами, которые они пожертвовали.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева поддержала супруга Максима Галкина. Она сделала репост его недавнего видео о "поливании грязью России".