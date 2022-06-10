Макаревич ответил, является ли он "спонсором госпереворота в Беларуси"

Лидер Машины времени, Галкин и Дудь в росСМИ названы людьми, которые спонсировали протестное движение в Беларуси в 2020-м.

В российских СМИ обвинили ряд оппозиционных артистов, журналистов, блогеров и узнаваемых представителей других публичных профессий в финансировании "государственного переворота в Беларуси" в 2020-м. Такой титул, в частности, получили Андрей Макаревич из рок-группы "Машина времени", сатирик Максим Галкин, ведущий Юрий Дудь и прочие. Все эти люди, к слову, не согласны с захватнической кремлевской политикой по отношению к Украине.

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Андрей Макаревич отреагировал на обвинения в свой адрес в Фейсбуке.

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал артист комментарий к скриншоту материала из росСМИ.

facebook makarevichav

Рокера и других российских антивоенщиков засчитали к людям, перечислявшим средства в фонд BYSOL, который, как пишут, финансировал "госпереворот в республике". Этот фонд, уверены пропагандисты, собрал около 14 миллионов евро на свержение действующего режима.

По появившейся информации, Александр Лукашенко послал в Москву список, состоящий из имен 5 тысяч граждан РФ. В нем упомянуты знаменитости с либеральными взглядами, которые осуждают кремлевскую политику. В списке присутсвуют:

Андрей Макаревич

гендиректор запрещенного на территории России телеканала "Дождь" Наталья Синдеева

артист Максим Галкин

блогер Юрий Дудь

отец оппозиционера Михаила Ходорковского Борис Ходорковский

шахматист Гарри Каспаров

главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов и прочие

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Как обещают пропагандисты страны-агрессора, вскоре белорусский телеканал ОНТ представит поименный список спонсоров протестов в Минске вместе с деньгами, которые они пожертвовали.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева поддержала супруга Максима Галкина. Она сделала репост его недавнего видео о "поливании грязью России".