У Путина – "стероидная ярость", уверяет западная разведка

Эксперты нашли медицинскую причину неадекватного поведения действующего российского президента.

Проблемы с физическим здоровьем, говорят в спецслужбе, повлияли и на адекватность Путина

Глава российского государства Владимир Путин страдает от расстройств мозга, которые вызваны деменцией, или болезнью Паркинсон, или так называемой стероидной яростью. Последняя является последствием лечения от рака. Такие выводы, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, сделали высокопоставленные члены разведывательного альянса Five Eyes. Последний состоит из представителей Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, говорится в материале The Daily Mail.

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Разведчики полагают, что существует физиологическое объяснение того, что российский президент решил вторгнуться в Украину. К подобным суждениям приводит не только неадекватное поведение Путина, но и его раздутое лицо с шеей на последних кадрах и абсурдная дистанция с подчиненными. Путин даже Макрона посадил в нескольких метрах от себя. Фото за этим длинным столом уже давно стали мемом.

EPA/UPG

"За последние пять лет в принятии решений Путина произошли ощутимые перемены. Те, кто его окружает, видят заметные изменения в достоверности и ясности того, что он говорит, и того, как он воспринимает окружающий мир", – отметил источник в службе безопасности.

По словам информатора, это отсутствие четкого мышления усугубляется отсутствием "петли негативной обратной связи". Ведь российскому лидеру, дескать, просто не сообщают о неудачах россиян во время вторжения.

"Стероидная ярость" – новейшая из причин, которую рассматривают британские разведчики. Она появляется вследствие длительного употребления стероидов.

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Тем временем желание Путина дистанцироваться от других людей источники связывают с боязнью подцепить какой-нибудь другой недуг, который может повысить риск смерти.

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