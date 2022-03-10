Как выглядит и что делает "тайная дочь Путина"

Елизаветы Кривоногих, также известная как Луиза Розова, как пишут в СМИ, родилась во время неофициальных отношений главы российского государства.

Личная жизнь действующего президента РФ Владимира Путина всегда была покрыта мраком тайны. Но журналисты настойчиво трудились, чтобы пролить на нее свет.

Недавно, например, сообщалось, что теперешняя избранница главы государства и мать его четверых потомков Алина Кабаева, являющаяся олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, пребывает в Швейцарии. Но кроме нее СМИ интересуются другой страницей личной жизни Владимира Путина – Елизаветой Кривоногих.

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Вышеупомянутой личности 18 лет. Она из Санкт-Петербурга. Ведет блоги. Использует псевдоним "Луиза Розова". В ряде журналистских расследований ее называют "тайной дочерью Путина".

instagram luizaroz

instagram luizaroz

Пишут, что на заре политкарьеры Путин состоял в отношениях с некой Светланой Кривоногих. Женщина работала простой уборщицей, однако вскоре стала одной из богатейших в нулевых россиянок. В 2000-м Путин впервые был избран президентом России, а в 2003-м родилась Елизавета.

До недавнего временит девушка особе не выделялась среди своих сверстниц. Выкладывала фото в Инстаграме, интересовалась модой, называла себя далекой от политики. Однако, по понятным причинам, недавно начала получать недоброжелательные комментарии и даже познала травлю из-за действий ее вероятного отца по отношению к Украине. Вследствие хейта Елизаветы Кривоногих просто заблокировала свою страницу.

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Роман Путина со Светланой якобы закончился примерно тогда, когда он начал встречаться со спортсменкой Кабаевой.

У президента РФ также имеются две дочери – 35-летняя Мария и 34-летняя Катерина. Эти дети появились на свет в браке Владимира Путина с экс-первой леди Людмилой Путиной. Супруги развелись в 2013-м. Но на публике 69-летний глава России даже их ни разу не признавал своими детьми.

Ранее мы писали о том, что дочь Константина Меладзе была прооперирована в Германии. Она узнала, что именно из нее удаляли врачи уже после хирургического вмешательства.