Ксения Шойгу написала, что ей "не стыдно быть русской"

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу назвала российское военное вторжение в Украину "крайней мерой".

Ксения Шойгу (31 год) завершила свое пребывание в Инстаграме несколькими постами. В предпоследнем она на 11-й день российской полномасштабной интервенции в Украину смогла "подобрать слова" о происходящем между странами. Женщина, являющаяся президентом Федерации триатлона России, а также идеологом военно-исторического кластера "Остров Фортов", выставила снимок неба и солнечного света, пронзающего небольшие тучи. И подпись, которую начала так:

"Жизнь разделилась на до и после. Я долго думала в эти дни, что хотела бы здесь оставить, не было слов. Любые военные действия – это крайняя мера, а значит другого выхода для нас не было".

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Далее, очевидно ощутив на себе и соотечественниках реакцию мировой общественности, младшая дочь министра обороны РФ отметила:

"Мне не стыдно, что я русская. Я люблю свою страну и люблю людей, где бы они ни жили. Сегодня весь "цивилизованный" мир показал: у них свои стандарты для себя и абсолютно другие – для нас".

В конце своего сообщения, к которому отключены комментарии, Ксения Шойгу написала:

"Я буду работать и делать то, что могу – помогать, поддерживать тех, кто нуждается, любить и беречь свою семью и близких".

instagram ksenia_shoigu

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А вот муж Ксении, спортивный блогер Алексей Столяров, занял более нейтральную позицию. Тот еще в начале текущего месяца призвал стороны урегулировать все мирными путем.

В Инстаграме, который уже запрещен на территории России Роскомнадзором, Ксения показывала отдых с мужем, поездки за границу, свою дочь Милану и отца, которого всячески хвалит.

instagram ksenia_shoigu

instagram ksenia_shoigu

instagram ksenia_shoigu

instagram ksenia_shoigu

Ранне сообщалось, что российские оккупанты ограбили музей "Усадьба Попова" в Запорожской области. Они, в частности, унесли с собой антикварный унитаз, который когда-то уже крали большевики.