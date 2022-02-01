Андре Тан рассказал о своих страхах

Фобии не давали модельеру покоя до 37 лет.

Андрей Тищенко (39 лет), более известный как Андре Тан, еще два года назад страдал от ряда страхов. Этим он поделился на своей инстаграм-странице.

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Первая его боязнь, как поведал дизайнер одежды, была связана с деньгами. А она, в свою очередь, подтягивала другой страх:

"Все началось со страха не заработать достаточно: когда я переехал в Киев, именно это было моей мотивацией работать на 6 работах (на секундочку). Все-таки нужно было где-то находить 300 $ в месяц на квартиру. Но мне это удавалось, так как за спиной был страх снова вернуться в поселок Комсомольский".

Еще Андре боялся остаться без жилья, чувствовал нужду копить на квартиру. Другие страхи перекликались с предыдущими.

"Страх остановки производства, страх не выплатить зарплату работникам, если коллекция не продастся. И все страх, страх, страх… Он двигал меня вперед", – добавил Тан.

Но в итоге создатель коллекций облачений пришел к выводу: страх губителен для психики, разрушает человека, мешает ему быть счастливым.

"За последний год я переосмыслил свои ценности: теперь мой главный мотиватор – мой собственный организм. Ведь когда ты делаешь что-то из любви и из страсти – получаются самые крутые и стоящие проекты", – поделился актуальным для себя мировозрением дизайнер.

instagram andre_tan_official

Андре Тан поделился, что теперь отказывается от неинтересных для себя проектов, ведь не сможет вкладывать в них всю душу.

"Я стал ко всему относиться спокойнее. Сейчас я переживаю разве что за свою дочь. И то просто потому что я не всегда могу это проконтролировать. А потерять материальное я уже не боюсь, ведь после потери всегда происходит бурный рост", – подытожил публикацию Андрей Тищенко.

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Напомним о том, что преследователя, наводившего ужас на Злату Огневич, выпустили на свободу. Певица не собирается сидеть сложа руки.