После расставания с мужчиной: Волочкова поделилась снимками в белье

46-летняя балерина похвасталась подтянутой фигурой в нижнем белье.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская балерина Анастасия Волочкова не стесняется хвастаться фигурой в мини-бикини, поэтому фото в нижнем белье не вызывают особого удивления у аудитории артистки. Стоит отменить, что уже пару дней Интернет обсуждает расставание балерины с ее бойфрендом - банщиком Сергеем, который находится в розыске в Украине. Артистка обвинила мужчину в самопиаре и что они были просто "друзьями в постели".

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46-летняя балерина опубликовала серию снимков, где попозировала в нескольких комплектах нижнего белья. Анастасия прорекламировала бельевой бренд, показавшись в синем, красном, черном и кремовом комплектах, меняя позы и локации в своем доме.

Волочкова снялась в рекламе нижнего белья. instagram volochkova_art

Волочкова снялась в рекламе нижнего белья. instagram volochkova_art

"В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнуться," - подписала фото Волочкова.

Волочкова снялась в рекламе нижнего белья. instagram volochkova_art

Волочкова снялась в рекламе нижнего белья. instagram volochkova_art

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В комментариях подписчики ответили, какой комплект на Анастасии им понравился больше. Фанаты восхитились фигурой артистки, а также отметили, что ей все идет одинаково хорошо.

Ранее мы писали, что Анастасия рассталась с Сергеем, с которым недавно отдыхала на Мальдивах. Балерина обвинила бывшего возлюбленного в желании пропиариться на отношениях со звездой.