Волочкова снова свободна – в чем причина ее расставания с избранником

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов – больше не пара. Балерина невзлюбила спутника из-за его желания "пропиариться".

Анастасия Волочкова в последнее время, кроме своих шпагатов и купальников, демонстрировала на своей странице подтянутого мужчину с короткой стрижкой. Он сопровождал ее на светских мероприятиях и ездил с примой отдыхать. Со стороны это все выглядело, что пара просто счастлива вместе. Однако оказалось – не все так безоблачно в раю. Российская балерина поведала у себя в Инстаграме причину расставания с возлюбленным.

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Знаменитость опубликовала по этому поводу длинный текст, который служит подписью к их общему снимку. В кадре Волочкова стоит в ярком красном платье на фоне моря, а Сергей обнимает ее за талию. Артистка написала, что любила своего спутника. Однако ему, по словам Анастасии, было не до любви:

"Люди, когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с Большой буквы (правда удалявшего все наши совместные фото из его Инстаграмм), кроме пиара ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние. Простите… Это было прекрасное совместное с Сережей и его сыном празднование Нового года и наше романтическое путешествие на Мальдивы, я светилась от счастья! Вы все это замечали! Я очень полюбила Сережу за его отношение ко мне".

Волочкова добавила, что полюбила и сына Сергея. А когда их отношения начали осуждать, то, дескать, никогда не позволяла "осквернять Сережу". Далее она, учитывая вышесказанное "кроме пиара", продолжила несколько неоднозначно:

"Он Замечательный человек! Просто поймите. Мы с Сережей остаемся людьми друг по отношению к другу! Потому что те эмоции, которые нас захлестнули, это дар Бога! И не многим посылается такая Благодать! Я полюбила его всем сердцем! Но. Таковы обстоятельства…"

По словам бывшей сотрудницы Большого театра, их с Сергеем отношения продолжатся в романтическом русле.

"Что для меня, как для женщины, очень тяжело... Верю, что и для Сережи… Мы очень привыкли друг к друг к другу. И вы –к нашему позитиву… Строчу со слезами на глазах... Потому что это все было по-настоящему! Мне так горько.. И Сереже, я ,знаю, тоже… Но он навсегда останется моим любимым Сережей", – трепетно написала Анастасия.

Узнаваемая личность предполагает, что на этот счет будет много судачества.

"Но счета у нас вместе никогда за этот месяц счастья и не было. И не предполагалось развития совместной жизни в физическом пространстве. Но нашу духовную верность и преданность друг другу никто не сможет разрушить! Потому что это навсегда! Я никогда не писала публично таких слов о мужчине.. Просто это действительно, Замечательный человек! И, что бы ни было, я всегда буду сохранять в памяти этот свет наших отношений! Я сейчас очень горько плачу…" – уточнила свое отношение к теперь уже бывшему Волочкова.

instagram volochkova_art

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