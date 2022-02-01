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Зарицкая показала постройневшую фигуру в бюстгальтере и изобилие тату на теле

Фронтвумен за последние месяцы похудела более, чем на 30 килограммов.

Автор: Шапарь Анастасия
Зарицкая показала постройневшую фигуру в бюстгальтере и изобилие тату на теле
Зарицкая сейчас отдыхает в Барселоне.
instagram kazka.band

Украинская певица, фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась постройневшей фигурой и продемонстрировала изобилие своих тату. Артистка поделилась в сториз фото в бюстгальтере, где можно рассмотреть ее рисунки на теле.

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На фото Зарицкая позирует в персиковом бюстгальтере после душа, показывая свои татуировки. Например, на ее левом плече изображен дракон. Сейчас звезда находится в отпуске в испанской Барселоне.

Александра похудела на 30 кг за последние месяцы.
Александра похудела на 30 кг за последние месяцы.
instagram kazka.band

Стоит отметить, что на теле фронтвумен около 13 тату, однако на достигнутом она не планирует останавливаться. По признанию певицы, она себе больше нравится с пирсингом и татуировками, так как они придают ей уверенности.

"Первую татуировку я сделала лет в 14 или 15. Это такая маленькая нотка за ухом. Я сказала папе, что это на три месяца. Он поверил," - ранее признавалась журналистам Александра.

Ранее мы писали, что партнер Александры по "Танцам со звездами" прокомментировал их статус отношений. Еще на проекте они признавались во взаимной симпатии, а после вылета продолжили общение.

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Теги:
Александра Зарицкая, Татуировки звезд

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