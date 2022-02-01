Зарицкая показала постройневшую фигуру в бюстгальтере и изобилие тату на теле
Фронтвумен за последние месяцы похудела более, чем на 30 килограммов.
Украинская певица, фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась постройневшей фигурой и продемонстрировала изобилие своих тату. Артистка поделилась в сториз фото в бюстгальтере, где можно рассмотреть ее рисунки на теле.
Читай также: Зарицкая рассказала о тренерстве на ”Голосе”: Второго шанса у меня не былоНа фото Зарицкая позирует в персиковом бюстгальтере после душа, показывая свои татуировки. Например, на ее левом плече изображен дракон. Сейчас звезда находится в отпуске в испанской Барселоне.
Стоит отметить, что на теле фронтвумен около 13 тату, однако на достигнутом она не планирует останавливаться. По признанию певицы, она себе больше нравится с пирсингом и татуировками, так как они придают ей уверенности.
"Первую татуировку я сделала лет в 14 или 15. Это такая маленькая нотка за ухом. Я сказала папе, что это на три месяца. Он поверил," - ранее признавалась журналистам Александра.
Ранее мы писали, что партнер Александры по "Танцам со звездами" прокомментировал их статус отношений. Еще на проекте они признавались во взаимной симпатии, а после вылета продолжили общение.