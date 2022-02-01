Снежана Егорова прокомментировала свои скандальные заявления про Путина и привела слова из Библии

Женщина намекнула на свою правоту в поддержании режима Путина, которого не считает виновным в войне на востоке Украины.

Автор: Шапарь Анастасия

Пророссийская журналистка Снежана Егорова вышла на связь после череды скандалов в публичном поле из-за ее открытой поддержки Путина и ее заявления, что президент РФ не виноват в ситуации на Донбассе. Егорова опубликовала новые посты в Инстаграме, где намекнула на свою "правоту" и апеллировала словами из Библии.

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Егорова опубликовала два поста, где дала понять, что считает свою позицию правильной, и что она - "свет во тьме". Стоит отметить, что под постом только положительные комментарии, что означает "зачистку".

"Свет во тьме всегда выделяется и ослепляет тех, кто впустил в себя мрак," – подписала снимок Снежана.

Егорова апеллирует свою позицию словами из Библии. instagram snezha_egorova

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Во втором посте украинка, проживающая в Турции, также поделилась своими размышлениями, вновь намекнув на правильность своей пророссийской позиции. Сопроводила пост Егорова снимком в короне.

"Нести свой огонь, сквозь зиму и снег… И верить, что ветер и время несутся с тобой," - сообщила журналистка.

Егорова намекает, что не считает свою пророссийскую позицию неправильной. instagram snezha_egorova

Напомним, что скандал с Егоровой начался с ее поста в Фейсбук, где она написала, что поддерживает Путина и считает его "таблеткой от безумия" в современном мире. К этим словам она добавила видео, где собраны все выступления представителя Кремля с 2008 года. Это сообщение вызвало массу осуждений и негодований, в том числе и от ее дочери - украинской журналистки Стаси Ровинской. Девушка поведала, как почувствовала "стыд, страх и ужас" от таких постов матери.

Ранее мы писали, что Стасе Ровинской уже начали "прилетать" обвинения за мать, с которой та не общается больше года. После скандальных заявлений, воспитательница детсада, куда ведущая водит сына, предложила пока его не приводить.