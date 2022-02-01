Розовый пуховик и босоножки – Дженнифер Лопес показала новые фэшн-луки

Женись на мне – фильм, к которому артистка заодно привлекла внимание.

"Мода меняется, а стиль остается" – сказано в одном из отзывов к фото

На странице Джей Ло в Инстаграме – обновление. Артистка представила снимки в нескольких модных нарядах. Сперва – в объемном пуховике и платье розового цвета. Этот образ она дополнила босоножками на высоких шпильках нежно-персикового цвета.

instagram jlo

instagram jlo

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Потом Лопес предстала в ультракороткой куртке, скрепленной тонкими полосками с длинной юбкой. А еще – в белом и легком брючном костюме.

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

instagram jlo

В подписи к фотосессии Дженни упомянула новый фильм со своим учатием "Вийду за тебе/Женись на мне/Marry Me", премьера которого в Украине запланирована уже через четверг (10 февраля). В ленте Лопес сыграла поп-звезду Кэт Вальдес. Жених решает бросить ее за считанные минуты до бракосочетания. И тогда девушка намеревается выйти замуж за первого попавшегося в толпе парня.

Среди множества комментариев к посту опубликованы такие:

"Так горжусь тобой, моя королева".

"Пожалуйста, добавь меня в друзья".

"Мода меняется, а стиль остается".

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Напомним о том, что чересчур "уличный стиль" примерила на себе Леся Никитюк. Телеведущая, к слову, лайкнула новую публикацию Джей Ло.