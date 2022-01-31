Каменских в секси-образе поведала о влиянии Меркурия с Венерой

Жена Потапа назвала себя "потеряшкой". Январь 2022-го, написала Анастасия, совершенно не похож для нее на январи прошлых лет.

Анастасия Каменских сделала в Инстаграме небольшой перерыв от пляжных фото, однако снова к ним вернулась. Певица выставила снимок в джинсовой рубашке, завязанной выше пупка и белых трусиках. Позировала она с распущенными волосами на фоне пальм.

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В подписи к фото жена Потапа рассказала, что каждый январь для нее – это "новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания". Однако в 2022-м Каменских, дескать, "какая-то потеряшка".

"Месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу. То ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, а то ли стоит расслабиться и дать себе время?!" – поделилась исполнительница, которая то и дело, что отдыхает.

instagram kamenskux

В комментариях одни осыпают Анастасию комплиментами. Другие – находят свой настрой схожим. Третьи – уличают в ретушировании фото:

"Неудачный фотошоп на ноге".

"Красотка".

"Настенька, точно Меркурий! Ждем 4 февраля, все изменится к лучшему!"

"Ну какая же вы красавица! Волшебная! Глаз не оторвать!"

"Тропикана-Девушка!"

"Точно, праздники любимые пролетели и ничего не хочется".

"Какая вы очаровательная".

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