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Никитюк примерила образ бездомной – снялась у мусорника в "лохмотьях"

Однако излишняя опрятность не позволила ведущей достоверно вписаться в "уличный стиль".

Автор: Дмитрий Сыч
Никитюк примерила образ бездомной – снялась у мусорника в "лохмотьях"
Никитюк не всегда гламурна
instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк отошла от гламурных фотосетов, которые обычно проводит в свежей брендовой одежде. Ведущая и блогерша снялась в образе побирающейся. Выбор лука она пояснила в подписи к снимку:

"Именно так я чувствую себя в криптосообществе… Как нищеброд!"

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Там же Леся продолжила, что умные люди зарабатывают на крипте по тысяче долларов в день, а она, мол, как искала те дешевые авиабилеты и отели по бартеру, так и ищет. Еще Никитюк запамятовала, когда последний раз летела в бизнес-классе.

Образ Леси состоял из вязанной шапки, горловика и шарфа. Также она надела черное пальто, серые спортивки, теплые носки и бахилы. Фоном для кадра послужил уличный мусорный бак.

Единственное, что говорило о бутафории – чистота одежды и новизна висящих возле Никитюк кулечков.

instagram lesia_nikituk

Как оказалось позже, переодевание узнаваемой личности было связанно с рекламой вебинара о криптовалютах. 

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк назвала большинство блогеров "говнюками". На брутальные высказывания ее подтолкнули действия другой блогерши Юли Вербы.

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Теги:
Леся Никитюк, Никитюк, прикол, Леся Никитюк Инстаграм

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