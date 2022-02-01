Леся Никитюк обозлилась на блогершу Юлю Вербу – в чем причина

Дело касается личной переписки узнаваемых дам.

Звезда украинского тревел-шоу Леся Никитюк выставила несколько видео, в которых высказалась насчет действий блогерши Юли Вербы. Последняя обнародовала фрагмент личной переписки с Никитюк.

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О случившемся Леся поведала в своих инстаграм-историях. Блондинка бурно высказалась в адрес коллег по блогерскому цеху:

"Я в прекрасном настроении с утра, очень хочу поскандалить, но сдерживаю себя реально… Привяжите меня, люди. Короче, половина блогеров, на которых вы подписаны, – говнюки. Точка".

Также Никитюк вспомнила общение с женой Канье Уэста. Мол, повела себя тогда сдержано, в отличие от некоторых:

"Так вот, ребята: когда мне написала несчастное сообщение Ким Кардашьян, сама Ким Кардашьян, я не вываливала это! Я показала, что она мне написала, но не открывала даже это сообщение. Я не понимаю: на**ена это делать... Причем есть куча людей, моих подписчиков, которые не блогеры, которым я иногда могу отписать в директ, записать голосовое сообщение, и они это не выставляют!"

Никитюк выставила и часть того самого аудиосообщения. В нем никакой дискредитирующей информации не имеется. Видимо, Лесе не пришелся по вкусу сам факт распространения личной переписки:

"Юличка, котик, привет. Леся Никитюк на связи. Мы с тобой, кажется, даже и не познакомились. Но где-то мы с тобой пересекались несколько раз. Я вижу, что ты сейчас отдыхаешь, и не могла найти..."

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Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк достигла отметки в 3,8 миллиона инстаграм-подписчиков. По этому поводу она выставила снимки в лыжном костюме.