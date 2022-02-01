Юлия Санина отменяет ближайшие концерты - певица слегла с болезнью

Певица недавно пожаловалась, что ее 2022 год начался "криво".

Автор: Шапарь Анастасия

Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина слегла с гриппом. Певице теперь придется отменить ближайшие концерты. О своем самочувствии она сообщила в Инстаграм.

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Юлия Санина с начала 2022 года успела полечить всю семью. Сначала певица переболела с супругом Валом, а после заболел их сын. Как оказалось, фронтвумен вновь подцепила вирус. Юлию беспокоит высокая температура, слабость и сильные головные боли.

"И вот я подумала, что позади все наши приключения и все наши неприятности... но нет – 38,5," – поделилась в сториз Санина.

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Солистка призналась, что невероятно расстроена, что ей придется отменить ряд важных мероприятий, среди которых концерты группы и допремьерный показ фильма, где Юлия взяла участие.

Певица жалуется на температуру, головную боль и слабость. instagram the_hardkiss

"Если завтра не случится чуда, и я не проснусь здоровой, то, конечно же, придется отменить эти мероприятия," - поделилась неутешительными новостями артистка.

Тест на ковид оказался негативным, а на грипп - позитивным. instagram the_hardkiss

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К слову, она сделала тест на ковид, но он оказался отрицательным. Также певица сделала экспресс-тест на грипп, который дал ей понять, что Санина заболела гриппом. Скорее всего, артистка заразилась от сына Даниила, который переболел простудой.

Ранее мы писали, что Юлия поведала о начале своего 2022 года. По словам звезды - "криво", так как всю ее семью по очереди зацепила простуда.