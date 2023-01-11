Страшный день 11 января 2023 года - традиции и что нельзя делать

В народе эта дата считалась самой страшной и неудачной.

Автор: Шапарь Анастасия

Во среду, 11 января, в народном календаре отмечается Страшный день. В мире празднуют День "спасибо".

С именинами поздравляют обладателей имен: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

Какой церковный праздник 11 января

Как сказано в Евангелии от Матфея, волхвы, которые прибыли поклониться Богомладенцу Иисусу Христу со своими дарами, отказались сообщать царю Иудеи Ироду о местонахождении Божественного Младенца. Отчего Ирод пришел в ярость и приказал убить всех младенцев до двух лет в Вифлееме. К слову, страшную трагедию предсказал еще в 7-6 веке до н.э. пророк Иеремия.

Иисус спасся благодаря явлению Ангела, что сообщил родителям Богомладенца Деве Марии и Ииосифу бежать в Египет.

Традиции и обычаи 11 января

В народе верили, что в Страшный день разгуливает нечистая сила. Чтобы обезопасить себя от ее проделок, принято совершать определенные обряды. 10 января относили колья на Красную горки, после чего забирали их и складывали во дворе. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер, так как в огне должны сгореть все беды.

На Руси особенно тщательно оберегали детей от злых духов - молились и заботились.

Если северный ветер - к скорым морозам.

Что нельзя делать 11 января

Нельзя конфликтовать, сквернословить и злиться.

Не стоит жаловаться на жизнь.

Не следует выходить из дома вечером, а также находиться в одиночестве.

Нельзя рассыпать соль, чтобы не плакать целый год.

Не стоит занимать и давать в долг.

Не следует открывать дверь после первого стука, так как можно впустить в дом болезни.

Международный день "спасибо"

Слова благодарности способны подарить человеческому общению радость, внимание и положительные эмоции.

Слова благодарности способны подарить тепло. depositphotos.com

Психологи уверены, слово "спасибо" способно успокоить и согреть теплотой. Особенно, когда слова благодарности произносятся от чистого сердца.