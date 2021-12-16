Ретроградная Венера - что можно и нельзя делать

С 19 декабря по 29 января Венера будет в ретрограде.

Автор: Шапарь Анастасия

Венера бывает ретроградной раз в полтора года.

Каждые полтора года Венера "радует" своей ретроградностью. Уже с воскресенья, 19 декабря и по 29 января планета будет ретроградной. Что следует делать, чтобы облегчить ее влияние, а также что запрещено - в материале.

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Венера в мифологии и астрологии

Ретроградное движение - обратное движение планет. Особое влияние Венеры почувствуют Тельцы и Весы, так как Венера является их покровителем.

В римской мифологии Венера - богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Является равноценной древнегреческой богине Афродите. Именно поэтому Венера в астрологии отвечает за отношения и любовь.

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Когда Венера ретроградная, то стоит быть внимательным в сфере коммуникации. Могут возникнуть проблемы в отношениях, конфликты с людьми и разногласия. У партнеров может внезапно проснуться ревность и недоверие, что скажется на психологическом фоне взаимоотношений.

Период ретроградной Венеры - не лучшее время для перехода на новый уровень в отношениях. depositphotos.com

Ретроградная Венера: что нужно делать

Стоит пересмотреть свои вещи. Старые лучше перепродать, а желательно сделать это дорого. Просмотреть свой гардероб, в период обратного движения Венеры отдавать предпочтение минимализму в одежде.

Ретроградная Венера: что запрещено

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Не стоит ходить на свидания.

Не следует спешить с решительными шагами в отношениях.

Не лучшее время для косметологии.

Не нужно отправляться в романтическое путешествие до окончания ретрограда.

Не следует настаивать на встречах.

Как мы говорили выше, Венера - планета любви. Поэтому ее обратное движение влияет на взаимоотношения негативно. Чтобы спокойнее пережить данный период, лучше не заводить новых отношений и знакомств.

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