Доктор Комаровский рассказал, на что не жалко тратить деньги

Исходя из того, как человек распоряжается деньгами, можно понять о его вкусах, хобби и предпочтениях. Доктор Комаровский в программе поделился, что ему нравится приобретать.

Когда растет благосостояние, тогда меняются и предпочтения. Можно запросто растранжирить деньги, если они даются легко. Но когда это плата за труд и знания, тогда и приобретение уже другие: человек выбирает качественные и необходимые для работы вещи. Именно так относится к доходу доктор Комаровский.

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"На все, что имеет отношение к твоей профессиональной деятельности, на все, что помогает тебе быть более эффективным, деньги жалеть нельзя, просто нельзя", – сказал Евгений Комаровский.

Поэтому, по словам врача-педиатра высшей категории, у него самый мощный компьютер, самый надежный и быстрый смартфон, самый чувствительный стетоскоп, самый удобный отоскоп и т.д.

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Что касается увлечений, то известно: Евгений Комаровский – заядлый рыбак. Поэтому ему не жалко потратить деньги на все, что имеет отношение к рыбалке. Кроме того, он любит путешествовать и фотографировать.

"Однозначно не жалко денег на путешествия, а непременным атрибутом любой поездки для меня является фото- и видеосъемка, а также очень качественная одежда", – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина".

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По словам доктора Комаровского, на хорошую одежду для туризма, рыбалки и путешествий ему тоже не жалко денег. Он готов потратить их еще и на то, чтобы попробовать местную экзотическую еду в других странах.

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