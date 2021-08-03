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62-летняя Мадонна поцеловалась с молодым человеком и облизала ковер

Поп-королева ведет себя так, как ей и полагается.

Автор: Дмитрий Сыч
62-летняя Мадонна поцеловалась с молодым человеком и облизала ковер
Медж неустанно доказывает: возраст эпатажу – не помеха
instagram madonna

Королева обязана вести себя строго по нормам этикета, которые наследницам престола прививают с самых юных лет. Но если речь о поп-королеве, то тут ситуация совершенно другая, что своими действиями постоянно доказывает Мадонна.

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Новый ролик на инстаграм-странице 62-летней исполнительницы начинается с ее поцелуя. Артистка слилась устами с 27-летним хореографом Ахламаликом Уильямсом.

"Ей нужен вкус", – гласит подпись к ролику.

Снималась исполнительница в мини-юбке да жакете, расстегнутом до глубины груди. После губных нежностей она сделала вид, что бренчит на электрогитаре. Изюминкой видео стало ползанье по ковру с дальнейшим его облизыванием. Похоже, Медж был нужен не только вкус губ ее бойфренда. 

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Напомним о том, что прежде поп-королева поделилась подробностями отдыха со своими детьми.

Теги:
МАДОННА, мадонна инстаграм, мадонна бойфренд

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